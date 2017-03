Province Celebrates its French History

For the first time, the Franco-Albertan flag will fly at the Alberta legislature grounds and McDougall Centre for Rendez-vous de la Francophonie.

“Alberta has a dynamic, vibrant and energetic French-speaking population, dating back to the 1700s, whose contributions help strengthen our province as a great place to live, work and visit. For the first time, Albertans and visitors will see the Franco-Albertan flag flying above the legislature grounds in Edmonton and McDougall Centre in Calgary as recognition of the long historic presence of French in our province and as a tribute to one of Canada’s official languages. I encourage everyone to take this opportunity to experience Alberta’s rich francophone heritage during the month of March.” Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism, responsible for the Francophone Secretariat

Raising the Franco-Albertan flag marks the start of Les Rendez-vous de la Francophonie. Les Rendez-vous de la Francophonie is a pan-Canadian celebration of the French language and culture. It is also part of the events surrounding International Francophonie Day, which is celebrated by more than 50 countries on March 20. Approximately 10 million Canadians participate in the celebrations each year.

“The month of March is the opportunity to celebrate our beautiful francophone community in Alberta, which has been in our province for over 200 years and is now enriched with many newcomers. We are very grateful to Minister Ricardo Miranda for his continuing support of our community.” Jean Johnson, President of the Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)

The Franco-Albertan flag was created in 1982 by Jean-Pierre Grenier as part of a contest held by Francophonie jeunesse de l’Alberta. It features a white fleur-de-lys, the symbol of the Francophonie, and a wild rose, the symbol of Alberta. It has two white and blue diagonal stripes, symbolizing the crossing of rivers and roads by the first French-Canadian pioneers who settled in the province.

Quick facts

Alberta has one of the largest and fastest growing French-speaking populations in Canada (Census 2011).

By 2036, growth in French-speaking populations of Canada is projected to be the highest in Alberta and in the territories (Statistics Canada 2017).

After English, French is the most spoken language in Alberta (Census 2011).

More than 81,000 francophone Albertans, or Franco-Albertans, call Alberta home. More than 390,000 Albertans are of French descent and approximately 238,000 Albertans speak French.

Four Alberta municipalities are officially bilingual: Beaumont, Legal, Falher and Plamondon.

The Alberta government is developing a policy on French language services to help enhance the province’s competitive advantage, strengthen its relationship with the francophone community and leverage francophone funding from the federal government. The policy is expected later this year.

La province célèbre son histoire francophone

Pour la première fois, le drapeau franco-albertain flottera à la Législature de l’Alberta et au Centre McDougall dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.

« L’Alberta recense une population francophone dynamique, vibrante et énergique, qui remonte aux années 1700, et dont les contributions aident à renforcer la position de notre province en tant qu’endroit idéal pour vivre, travailler et visiter. Pour la première fois, les Albertains et les visiteurs verront le drapeau franco-albertain flotter au-dessus des terrains de la Législature à Edmonton et du Centre McDougall à Calgary, en reconnaissance de la longue présence historique du français dans notre province, et en hommage à l’une des langues officielles du Canada. J’encourage tout le monde à profiter de cette occasion pour découvrir le riche patrimoine francophone de l’Alberta, et ce, pendant tout le mois de mars. » Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme et ministre responsable du Secrétariat francophone

La cérémonie de lever du drapeau franco-albertain marque le début des Rendez-vous de la francophonie, une célébration pancanadienne de l’expression et des cultures francophones. Elle fait également partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie, célébrée par plus de 50 pays le 20 mars de chaque année. Environ 10 millions de Canadiens participent annuellement à ces célébrations.

« Le mois de mars nous donne l’occasion de célébrer notre belle francophonie albertaine, implantée depuis très longtemps dans notre province et riche aujourd’hui de nombreux nouveaux arrivants. Nous sommes infiniment reconnaissants de l’appui de l’honorable Ricardo Miranda envers notre communauté. » Jean Johnson, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)

Le drapeau franco-albertain a été créé en 1982 par Jean-Pierre Grenier dans le cadre d’un concours organisé par Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA). Il comporte une fleur de lys blanche, symbole de la Francophonie, et une rose sauvage, symbole de l’Alberta. Il est traversé par deux bandes diagonales blanches et bleues, symbolisant le passage des rivières et des routes par les premiers pionniers canadiens-français s’installant dans la province.

Faits intéressants