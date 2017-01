Quebec City shooting: Premier Notley issues statement

Alberta Premier Rachel Notley has issued the following statement about tonight’s shooting in Quebec City:

” Tonight, I am heartbroken to hear of a deadly shooting at a mosque in Sainte Foy, Quebec, during evening prayer.

“On behalf of Albertans, my heart goes out to the victims of this attack and their loved ones.

“We stand in solidarity with all Muslim Canadians and all of those grieving in Quebec.”

« Ce soir, je suis dévastée et chagrinée par la fusillade mortelle survenue dans une mosquée de Sainte-Foy, au Québec, pendant la prière du soir.

Au nom de tous les Albertains, j’offre mes sympathies aux victimes de cette attaque et leurs familles.

Nous sommes solidaires avec tous les musulmans canadiens et tous ceux et celles en deuil au Québec. »