Alberta Culture on Display at Grey Cup | La culture albertaine mise à l’honneur à la Coupe Grey - Gateway Gazette

Performers, artists and athletes will share Alberta’s rich history and culture with thousands of football fans at the 2018 Grey Cup festival.

Alberta House will highlight Alberta sports, arts and culture at the Grey Cup’s four-day street festival in downtown Edmonton. Visitors can huddle up with friends and watch some of Alberta’s finest performers.

“Alberta House is in the middle of Canada’s largest tailgate party. This is a great place for friends and family to come together, warm up and check out Alberta’s amazing talent. I encourage everyone to visit Alberta House to hear the stories and watch the performances that make our province unique.” ~Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism

The Grey Cup ‘Bring the Heat’ festival runs Nov. 21-25. The festival is on Jasper Avenue from 96 Street to 99 Street. More than 500,000 people from across the province and Canada are expected to attend.

Alberta House is open

Nov. 21: 6 p.m. to 8 p.m.

Nov. 22-23: 9 a.m. to 9 p.m.

Nov 24: 11 a.m. to 9 p.m.

Admission to the street festival and Alberta House is free. The Alberta House programming schedule is available at alberta.ca/greycup.

The Alberta government provided $1.5 million to support the community activities that are part of the 2018 Grey Cup festival.

La culture albertaine mise à l’honneur à la Coupe Grey

Artistes et athlètes partageront avec des milliers de fans la richesse de l’histoire et de la culture albertaines lors du festival de la Coupe Grey 2018.

La Alberta House mettra à l’honneur les sports, les arts et la culture pendant le festival de la Coupe Grey, qui se tiendra pendant quatre jours au centre-ville d’Edmonton. Les visiteurs et leurs amis pourront s’y retrouver pour assister aux spectacles de certains des meilleurs artistes de l’Alberta.

« Installée au cœur du site de la plus grande fête au pays, la tente Alberta House est un excellent endroit pour se rassembler en famille et entre amis, pour se réchauffer et pour découvrir les artistes talentueux de l’Alberta. J’encourage toute la population à s’y rendre pour écouter les récits et voir les spectacles qui donnent à notre province son unique cachet. » ~Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme

Le festival « Bring the Heat » de la Coupe Grey se tiendra sur l’avenue Jasper entre les 96e et 99e rues, du 21 au 25 novembre. On s’attend à y accueillir plus de 500 000 personnes en provenance de partout en Alberta et au Canada.

La tente Alberta House sera ouverte aux heures suivantes :

Le 21 nov., de 18 h à 20 h

Les 22 et 23 nov., de 9 h à 21 h

Le 24 nov., de 11 h à 21 h

L’entrée au festival de rue et à la tente est gratuite. Vous pourrez consulter le calendrier des activités de la Alberta House à l’adresse suivante : alberta.ca/greycup (en anglais seulement).

Le gouvernement de l’Alberta a fourni 1,5 million de dollars à l’appui des activités communautaires prévues dans le cadre du festival de la Coupe Grey 2018.