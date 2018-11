Alberta RCMP Finds Efficiencies for Frontline Officers Through New Call Management Initiative - Gateway Gazette

Calgary – On November 13th, Alberta RCMP Acting Commanding Officer, A/ Commr. John Ferguson gave Justice Minister Kathleen Ganley a tour of Alberta RCMP’s new Police Reporting and Occurrence System (PROS) Data Centre. The PROS Data Centre, along with the Division’s new Call Back Unit, are the key elements of the Division’s Call Management Initiative designed to enable frontline members to dedicate more time conducting patrols and investigations and less time behind a desk burdened by paperwork.

Following a police response, the Data Centre enables police officers to simply input information into the RCMP police database by phone. PROS Data Centre civilian staff will then collect the information provided by the member and input appropriately. Prior to this new process, officers would have to travel to the detachment and manually update police files or conduct data entry through their mobile workstation instead of immediately returning to their patrols or investigations.

The Call Back Unit realizes efficiencies on the front-end. Staffed by experienced RCMP members, the Call Back Unit process diverts non-emergency calls for service that are neither time sensitive nor pose a threat to public safety to the Call Back Unit instead of frontline members. Call Back Unit members will connect with the caller and take it from there. If further investigation is required on the ground, the police file will be transferred back to the frontline member for follow-up. As before, Alberta RCMP will continue to immediately respond to emergency calls with the highest priority.

Although the Call Back Unit has only been in effect since February and the Data Centre remains in its pilot phase, both Call Management Initiatives are seeing positive results.

The Call Back Unit diverted and answered 3,853 calls for service which would have previously been dispatched directly to RCMP frontline members.

These calls realized a savings of 9,390 hours representing nine General Duty Constable’s workload in one year.

The PROS Data Centre Pilot Project has reduced data entry for participating RCMP frontline members from approximately 30 minutes to 3 minutes and 30 seconds, not including travel time.

Based on 868 police files entered since the pilot program launched in June, the PROS Data Centre has saved 375 hours of data entry time for RCMP frontline members, not including travel time.

Quick facts:

In 2017, the Operational Communications Centre (OCC) received almost 700,000 complaints and 911 calls. A significant number of those calls were non-emergency and did not require police officer attendance.

Types of calls handled by the Call Back Unit may include minor thefts, attempted frauds and scams, and reports of traffic offences that are not taking place at the time of the complaint.

The call management initiatives were funded, in part, through the Government of Alberta’s $8 million investment to the RCMP announced in March, 2018.

Quotes:

Our Call Management Initiatives showcases Alberta RCMP’s commitment to modernize in every area in order to place more officers where they belong. Our members joined the RCMP to keep Canadians safe. With this initiative, they can focus on just that.

– Acting Commanding Officer, A/ Commr. John Ferguson, RCMP “K” Division

As a member on the frontlines, the PROS Data Centre helps me cut down on paperwork and better respond to my community’s needs. I can spend more time listening to local concerns and conducting self-generated investigations.

– Cst. Lindon Green, Morinville RCMP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La GRC de l’Alberta améliore le rendement des policiers sur le terrain grâce à une nouvelle initiative de gestion des appels

Calgary – Aujourd’hui, le commandant par intérim de la GRC en Alberta, le comm. adj. John Ferguson a fait visiter à la ministre de la Justice, Kathleen Ganley, le tout nouveau Centre de données duSystème d’incidents et de rapports de police (SIRP). Le Centre, avec le Groupe de la téléassistance et de suivi des enquêtes, sont les nouveaux éléments-clés de l’initiative de gestion des appels de la Division qui permettront aux policiers sur le terrain de consacrer davantage de temps à faire des patrouilles et des enquêtes au lieu de travailler derrière un bureau à remplir des formulaires.

À la suite d’une intervention policière, le policier n’aura qu’à appeler le Centre de données pour entrer les renseignements sur l’appel de service. Les employés civils du Centre de données SIRP recueillent les renseignements fournis par le policier et les entrent au système. Avant l’arrivée du Centre, les policiers devaient retourner au détachement et mettre à jour manuellement les dossiers d’enquête ou entrer les données sur leur poste de travail mobile au lieu de retourner immédiatement à leurs patrouilles ou à leurs enquêtes.

Le Groupe de la téléassistance et du suivi des enquêtes permet d’améliorer le rendement sur le terrain. Dirigé par des policiers d’expérience, le Groupe traite les appels de service non urgents qui ne posent aucun risque à la sécurité du public au lieu de les diriger automatiquement aux policiers sur le terrain. Le Groupe communiquera avec l’appelant et s’occupera des étapes suivantes. Si une enquête est nécessaire, le dossier sera transmis à un policier sur le terrain qui veillera au suivi de l’appel. Comme d’habitude, la GRC de l’Alberta interviendra toujours immédiatement aux appels d’urgence prioritaires.

Même si le Groupe de la téléassistance et du suivi des enquêtes n’est en fonction que depuis février et que le Centre de données SIRP en est toujours à l’étape du projet-pilote, les deux initiatives donnent déjà des résultats positifs.

Le Groupe de la téléassistance et du suivi des enquêtes a redirigé et répondu à 3 856 appels de service qui auraient normalement été donnés aux policiers sur le terrain.

Cette mesure a permis de réaliser une économie de 9 390 heures, soit l’équivalent du travail annuel de neuf gendarmes des Services généraux.

Le projet pilote de Centre de données SIRP a réduit le temps d’entrée de données des policiers de la GRC de 30 minutes à 3 minutes et 30 secondes, sans compter le temps de déplacement.

Des 868 dossiers entrés par le Centre de données SIRP, 375 heures d’entrée de données ont été épargnées aux policiers sur le terrain, sans compter le temps de déplacement.

Quelques faits :

En 2017, les Stations de transmissions opérationnelles (STO) ont reçu près de 700 000 plaintes et appels au 911. Un nombre important de ces appels n’étaient pas urgents et ne nécessitaientpas la présence d’un policier.

Les appels traités par le Groupe de la téléassistance et du suivi des enquêtes comprennent les vols mineurs, les tentatives de fraude et d’escroquerie et les signalements d’infractions au Code de la route passées.

Les initiatives de gestion des appels ont été financées, en partie, par une enveloppe de 8 millions de $ du gouvernement de l’Alberta remise à la GRC en mars 2018.

Citations

Nos initiatives de gestion des appels sont la preuve de l’engagement de la GRC de l’Alberta à se moderniser et ainsi permettre aux policiers de faire leur travail. Nos membres se sont joints à la GRC pour veiller à la sécurité des Canadiens. Grâce à ces initiative, ils peuvent se concentrer sur leur mandat.

– John Ferguson, commandant par intérim, Division K de la GRC

Je suis un policier qui travaille sur le terrain et le Centre de données SIRP me permet de réduire le temps que je passe à remplir des formulaires et de mieux répondre aux besoins de ma communauté. Je peux consacrer mon temps à écouter les préoccupations des citoyens et à faire mes enquêtes de façon autonome.

– Gend. Lindon Green, GRC de Morinville