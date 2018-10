Alberta RCMP Leads Thanksgiving 2018 “Walk Smart, Drive Smart” #OperationImpact - Gateway Gazette

Edmonton – This October, the Alberta RCMP reminds all road users that pedestrian safety is a shared responsibility between motorists and pedestrians.

This Thanksgiving long weekend, police forces across Canada are gearing up for the annual #OperationImpact awareness campaign, organized by the Canadian Association of Chiefs of Police (CACP), to encourage safe driving behaviours. The campaign supports Canada’s Road Safety Strategy 2025‘s goal to make Canada’s roads the safest in the world.

Pedestrians are some of the most vulnerable road users in Alberta. In 2016, half of the drivers involved in pedestrian casualty collisions failed to yield the right of way to the pedestrian (Alberta Transportation). In October 2017, there were 17 pedestrian collisions, including one fatality and 14 injuries, in Alberta RCMP jurisdiction.

The Alberta RCMP is sharing #TrafficSafety tips to help drivers and pedestrians share the road.

Pedestrians:

Make eye contact with drivers. Ensure stopped and approaching vehicles see you before you cross in front of them. Never assume that a driver will give you the right of way.

Ensure stopped and approaching vehicles see you before you cross in front of them. Never assume that a driver will give you the right of way. Make sure to be visible to drivers at all times. Wear a reflective arm band or clothing with reflective strips in the dim early morning hours or on dark evenings.

Wear a reflective arm band or clothing with reflective strips in the dim early morning hours or on dark evenings. Know and follow all traffic rules, signs and signals.

Use crosswalks when crossing the street. Stay on sidewalks whenever possible.

Stay on sidewalks whenever possible. Don’t be distracted.Listening to loud music or texting while walking is dangerous.

Drivers:

Keep a careful eye out for cyclists, motorcyclists and pedestrians.

Follow the posted speed limits at all times.

Ensure that your vehicle lights are on and clean and that your signal lights work properly.

Do not drive impaired by alcohol or drugs.

Fatigue is also a form of impairment. Include rest stops and pull over if you’re tired.

Include rest stops and pull over if you’re tired. Be prepared to react to wildlife along the roadsides, especially in the early evening and morning hours.

Alberta Sheriffs Supt. Rick Gardner says, “We remind motorists and pedestrians to always share the road.” He adds that, “this Thanksgiving, respect the rules of the road, don’t drive if you’re tired, and watch for wildlife along the roadsides.”

Alberta RCMP Supt. Gary Graham says, “We should work together to eliminate behaviours that put drivers, passengers and pedestrians at risk, such as being distracted, impaired or fatigued.” Graham explains that, “#OperationImpact will help Canadians stay safe on our roads.”

Thanks to our partnership with Provincial Sheriffs, our Integrated Traffic Units will continue to ensure that Albertans make safe Thanksgiving driving decisions. Follow our #TrafficSafety tips on Facebook @RCMPinAlberta and Twitter @RCMPAlberta.

La GRC de l’Alberta lance sa campagne de l’Action de grâces 2018 : Prudence à pied et au volant avec #OpérationImpact

Edmonton — En octobre, la GRC de l’Alberta rappelle à tous les usagers de la route que la sécurité des piétons est l’affaire de tous, autant celle des conducteurs que celle des piétons.

Durant le long week-end de l’Action de grâces, les services de police du Canada se préparent pour leur campagne de sensibilisation #OpérationImpact, organisée par l’Association canadienne des chefs de police qui a pour but d’encourager l’adoption de comportements de conduite sécuritaires. La campagne s’inscrit dans la Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada qui veut faire les routes du Canada les plus sécuritaires au monde.

Les piétons comptent parmi les usagers de la route les plus vulnérables en Alberta. En 2016, la moitié des conducteurs impliqués dans des collisions causant des blessures à des piétons n’avaient pas cédé le passage au piéton. En octobre 2017 sur le territoire de compétence de la GRC en Alberta, 17 accidents impliquant un piéton sont survenus; de ce nombre, un piéton est décédé et 14 ont été blessés.

La GRC en Alberta tient à transmettre des conseils de #SécuritéRoutière pour aider les conducteurs et les piétons :

Piétons

Établissez un contact visuel avec les conducteurs. Assurez-vous que les conducteurs des véhicules arrêtés et en mouvement vous voient avant de traverser devant eux. Ne présumez jamais qu’un conducteur vous cédera le passage.

Assurez-vous que les conducteurs des véhicules arrêtés et en mouvement vous voient avant de traverser devant eux. Ne présumez jamais qu’un conducteur vous cédera le passage. Assurez-vous d’être visible pour les conducteurs en tout temps. Dans l’obscurité du petit matin et après la tombée de la nuit, portez des vêtements aux couleurs vives ou un brassard avec des bandes réfléchissantes.

Dans l’obscurité du petit matin et après la tombée de la nuit, portez des vêtements aux couleurs vives ou un brassard avec des bandes réfléchissantes. Familiarisez-vous et respectez leCode de la route et tous les panneaux et signaux.

Traversez la rue aux passages pour piétons. Restez sur le trottoir dans la mesure du possible.

Ne vous laissez pas distraire.Écouter sa musique à volume élevé ou envoyer des messages textes en marchant est dangereux.

Conducteurs

· Soyez à l’affût des cyclistes, motocyclistes et des piétons.

Respectez toujours la limite de vitesse.

Assurez-vous d’allumer vos phares, qu’ils soient propres et que vos feux clignotants fonctionnent bien.

Évitez l’alcool et la drogue au volant.

La fatigue est aussi une forme de facultés affaiblies. Prévoyez des pauses et rangez-vous si vous êtes fatigué.

Prévoyez des pauses et rangez-vous si vous êtes fatigué. Soyez prêts à réagir à la présence de la faune sur le bord de la route,particulièrement tôt le soir et le matin.

Le surint. Rick Gardner des shérifs de l’Alberta explique : « Nous rappelons aux conducteurs et aux piétons de toujours partager la route. En cette Action de grâces, respectez le Code de la route, évitez le volant si vous êtes fatigué et faites attention à la présence d’animaux sur le bord des routes ».

Le surintendant de la GRC de l’Alberta Gary Graham ajoute : « Nous pouvons tous éliminer les comportements qui mettent la vie des conducteurs, des passagers et des piétons en danger, comme la distraction, les facultés affaiblies ou la fatigue. #OpérationImpact aidera les Canadiens à rester prudents sur nos routes. »

Grâce à notre partenariat avec les shérifs provinciaux, nos groupes intégrés de la sécurité routière continueront de s’assurer que les Albertains prennent les bonnes décisions sur les routes durant le week-end de l’Action de grâces. Suivez nos conseils de #SécuritéRoutière sur Facebook à @GRCenAlberta et sur Twitter à @GRCAlberta.