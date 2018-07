Alberta RCMP Provides Counter-Terrorism Information Officer Training - Gateway Gazette

Airdrie, Alta. – The Alberta RCMP Integrated National Security Enforcement Team (INSET) conducted a three-day Counter-Terrorism Information Officer (CTIO) training in Airdrie from June 27 to 29.

The CTIO program enhances public safety by augmenting national security resources on the ground, involving all interested communities and strengthening intelligence-led policing throughout Alberta. The goal of the workshop is to inform and educate first responders within different agencies on key indicators of potential criminal/terrorist activity that might otherwise go unnoticed and unreported.

The program is fully supported by the Canadian Association of Chiefs of Police – Counter-Terrorism and National Security Committee (CACP-CTNS). The Committee aims to have a CTIO in every detachment, district or division of each municipal police service, provincial police service, provincial corrections, federal corrections and law enforcement agency in Canada.

A CTIO will serve as the principal point of contact between their office and INSET. The CTIOs receive terrorism awareness training, information and intelligence from members of INSET and members of the RCMP National Security Program. The CTIO is equipped to inform and educate stakeholders within his or her office, on terrorism trends, tactics and practices, thereby enhancing awareness and operational preparedness relating to terrorism.

Supt. Cliff O’Brien, Calgary Police Service, says “In today’s ever-changing world where events and activities across the globe have impact right here at home, it is vital that as police agencies, we collaborate. This collaboration is required not only in the midst of an ongoing incident but also in the constant sharing of knowledge as we work tirelessly to protect our communities. This training is a tangible and valuable example of this.”

Supt. Stacey Talbot, Alberta RCMP, explains that “The CTIO program harmonizes the work of the Canadian law enforcement community in regard to preventing, investigating and responding to potential national security threats and terrorist activities.” Supt. Talbot adds that “Workshops such as CTIO strengthen the well-established partnerships the Alberta RCMP has established with law enforcement and other partners.”

The CTIO workshop further enhances the RCMP and partner agencies’ efforts to reduce crime across Alberta. The program has been implemented across Canada and includes numerous partner agencies such as municipal police, transit police, corrections (provincial and federal), fisheries, conservation officers, sheriffs, CN Police, social services and many other partners.

La GRC de l’Alberta offre une formation aux coordonnateurs de l’information sur la menace terroriste

Airdrie (Alberta) – L’Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC de l’Alberta offre un atelier de trois jours aux coordonnateurs de l’information sur la menace terroriste (CIMT), à Airdrie, du 27 au 29 juin.

Le programme des coordonnateurs de l’information sur la menace terroriste améliore la sécurité publique en affectant des ressources de sécurité nationale sur le terrain, en mobilisant toutes les communautés intéressées et en renforçant la répression criminelle axée sur les renseignements partout en Alberta. L’atelier a pour but de renseigner les premiers intervenants de divers organismes au sujet des indices potentiels d’activités et de pratiques criminelles et terroristes qui risquent de passer inaperçues et de ne pas être signalées.

Ce programme est appuyé à part entière par le Comité du contre-terrorisme et de la sécurité nationale de l’Association canadienne des chefs de police (CCTSN-ACCP). Le Comité souhaite intégrer un CIMT dans chaque détachement, district or division de tous les services de police municipaux et provinciaux, services correctionnels provinciaux et fédéraux, et organismes d’application de la loi au Canada.

Le CIMT sera le principal point de contact entre son bureau et l’EISN. Les CIMT reçoivent une formation sur la sensibilisation au terrorisme ainsi que des renseignements de la part des membres de l’EISN et des membres du Programme de sécurité nationale de la GRC. Le CIMT est en mesure de renseigner les intervenants de son bureau sur les tendances, les tactiques et les pratiques terroristes, ce qui accroît la sensibilisation et la planification opérationnelle en matière de terrorisme.

Le surint. Cliff O’Brien du Service de police de Calgary déclare : « Dans notre monde en constante évolution où les évènements et les activités qui surviennent ailleurs dans le monde ont des répercussions dans notre pays, il est essentiel que tous les services de police travaillent ensemble. Cette collaboration est nécessaire non seulement dans le cadre des incidents en cours, mais aussi afin de partager constamment nos connaissances tandis que nous travaillons sans relâche pour protéger nos communautés. Cette formation en est un exemple tangible et précieux. »

La surint. Stacey Talbot de la GRC de l’Alberta explique : « Le programme des CIMT harmonise le travail accompli par les organismes canadiens d’application de la loi afin de prévenir la criminalité, de mener des enquêtes et d’intervenir en cas de menaces potentielles à la sécurité nationale et d’activités terroristes potentielles. Les ateliers comme celui du programme des CIMT solidifient les partenariats établis par la GRC de l’Alberta avec ses partenaires d’application de la loi et autres. »

L’atelier du programme des CIMT renforce les initiatives de réduction de la criminalité en Alberta déployées par la GRC et ses organismes partenaires. Ce programme a été mis en œuvre à l’échelle du Canada par l’entremise des EISN locales. Les services de police municipaux et des transports, les services correctionnels provinciaux et fédéraux, Pêches et Océans Canada, les agents de conservation, les shérifs et les services sociaux comptent parmi nos nombreux partenaires.