Alberta RCMP’s Crime Map a New Tool for Albertans - Gateway Gazette

St. Albert, Alta. – (On October 10th), the RCMP in Alberta provided a demonstration of Alberta RCMP’s new Crime Map tool. The online tool enables the Alberta RCMP to directly engage with citizens on what they care about most: their own neighbourhoods.

The Crime Map enables Albertans to access current and verified information regarding criminal incidents in their neighbourhoods. Equipped with accurate information, Alberta RCMP hopes citizens will use the map to develop sound crime prevention habits for their families and their communities, and encourage citizens to report suspicious activities.

The map citizens have access to is a small indication of the analytical work the RCMP does in locating the individuals that harm communities the most. Through an internal version of the application and combined with other technologies, Alberta RCMP can develop geographical crime hotspots to guide targeted enforcement initiatives.

How does the Crime Map Work?

The RCMP crime map displays reports of criminal incidents as received by the RCMP within the last 14 days.

Crime types presented on the map include: theft from motor vehicle, theft of motor vehicle, break and enter, theft over/under $5,000, mischief and missing persons reports.

These crime types were selected as information on these crime types can inform local crime prevention strategies.

In the interest of privacy, the exact location of each crime occurrence is not plotted. Locations are estimated to a nearby road.

Where can I find it?

Albertans can access the map through a participating municipality’s website.

As website configurations are unique to each municipality, we ask citizens to visit their participating municipality’s website to access the map.

Quotes

“Through the Crime Map, we hope to raise Albertans’ awareness level about criminal activities in their backyards so they can report suspicious activity and help us make their neighbourhoods safer.”

-Superintendent Mike Good, Operations Strategy Branch, Alberta RCMP

“The Crime Map helps the RCMP respond more quickly and accurately to community concerns. If there’s a rash of break-ins, that’s an opportunity for us to go out and talk to residents, educate them on how to proactively safeguard their property and give them resources to protect themselves.”

-Inspector Pamela Robinson, Detachment Commander, St. Albert RCMP

“This tool gives our residents access to local and accurate crime-related information. Providing up-to-date information, which has been vetted by an authoritative source, is essential to ensuring that citizens have a clear picture of crime-related issues in our community.”

-Councillor Sheena Hughes, City of St. Albert

La carte de la criminalité de la GRC de l’Alberta offre un nouvel outil aux Albertains

St. Albert (Alberta) – Aujourd’hui, la GRC de l’Alberta a fait la démonstration de sa nouvelle carte de la criminalité. Cet outil en ligne permet à la GRC de l’Alberta de communiquer directement avec les citoyens sur leur plus grande préoccupation : leur propre quartier.

Grâce à la carte de la criminalité, les Albertains peuvent accéder à des renseignements exacts et vérifiés sur les incidents criminels qui surviennent dans leur quartier. La GRC de l’Alberta espère que les citoyens et leurs familles se serviront des renseignements exacts affichés sur la carte pour adopter de saines habitudes de prévention des crimes dans leurs communautés, ainsi que de les encourager à signaler les activités suspectes.

La carte offerte aux citoyens n’est qu’un exemple des travaux analytiques menés par la GRC pour repérer les personnes qui nuisent le plus à nos communautés. En utilisant une version interne de l’application de concert avec d’autres technologies, la GRC de l’Alberta peut délimiter les secteurs criminalisés qui serviront à orienter les initiatives ciblées d’application de la loi.

Comment fonctionne la carte de la criminalité?

La carte de la criminalité de la GRC affiche les incidents criminels signalés à la GRC au cours des 14 derniers jours.

La carte affiche les types de crimes suivants : vols dans des véhicules, vols de véhicules, introductions par effraction, vols de plus et de moins de 5 000 $, méfaits et personnes disparues.

Ces types de crimes ont été choisis, car les renseignements qui y sont associés peuvent aider à élaborer les stratégies locales en matière de prévention de la criminalité.

Pour respecter le droit à la vie privée, la carte n’indique pas l’emplacement exact des crimes, mais plutôt les routes environnantes.

Où puis-je la trouver?

Les Albertains peuvent consulter la carte en visitant le site Web d’une municipalité participante.

Étant donné que la configuration du site Web varie d’une municipalité à l’autre, nous demandons aux citoyens de visiter le site Web de leur municipalité participante pour consulter la carte.

Citations

« Nous espérons que la carte de la criminalité sensibilisera davantage les Albertains aux activités criminelles qui surviennent dans leur quartier pour qu’ils puissent signaler les activités suspectes et nous aider à mieux protéger leur quartier. »

– Surintendant Mike Good, Service divisionnaire des stratégies opérationnelles, GRC de l’Alberta

« La carte de la criminalité aide la GRC à réagir plus rapidement et de façon plus exacte aux préoccupations de la communauté. S’il y a une série d’introductions par effraction, nous profitons de l’occasion pour aller parler aux résidents afin de les informer sur les mesures de protection proactives de leurs propriétés et de leur offrir les ressources nécessaires à leur protection. »

– Inspectrice Pamela Robinson, chef du détachement de la GRC de St. Albert

« Cet outil donne à nos résidents l’accès à des renseignements locaux et exacts sur les crimes. La mise à jour de renseignements révisés et de source sûre est nécessaire afin que les citoyens soient au courant des crimes au sein de notre communauté. »

– Sheena Hughes, conseillère municipale, ville de St. Albert