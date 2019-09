Andrew Scheer Launches Campaign to Help You Get Ahead - Gateway Gazette

A new Conservative government will put more money in your pocket for you and your family

Trois-Rivières, Quebec – When Canadians go to the polls on Oct. 21, only the Conservative Party of Canada will have a trustworthy plan to put more money in your pockets so you can get ahead.

Today, Andrew Scheer, Leader of Canada’s Conservatives, officially launched the Conservative Party’s election campaign with a clear plan to help all Canadians whose lives have gotten more expensive under Justin Trudeau and the Liberals.

“Canadians are working harder and harder, but they’re just barely getting by and just can’t seem to get ahead. I’m running to be Prime Minister with a clear plan to make life more affordable for you and your family,” said Scheer.

Scheer highlighted that after four years, Justin Trudeau’s huge deficits, mounting debt, tax hikes, and broken promises have left Canadian families worse off. Under Trudeau, 80% of middle-income families have seen their federal taxes increase by $800 or more per year.

“Justin Trudeau was elected on a promise to help the middle class. But the last four years have shown he is just not as advertised,” said Scheer. “Instead of ‘sunny ways’ and ‘real change,’ you got four years of higher gas prices, massive deficits, mounting debt, and a carbon tax that makes everyday essentials more expensive.”

Scheer added, “Four more years of Justin Trudeau is four more years of deficits that threaten our health care and education systems, a higher carbon tax on gas, groceries and home heating, and four more years of weakness on the world stage, scandals, and cover ups.”

As Prime Minister, Andrew Scheer will:

Take the GST off home heating costs

Scrap the Trudeau Carbon Tax

Make maternity benefits tax-free

Create better, higher paying jobs by embracing nation building projects at home, while standing up for Canadian workers on the world stage.

“I’m a kid that grew up in a townhouse, in a family that didn’t own a car, whose mother lived with her eight siblings in a two-bedroom house on a dirt road, and today I am running to be Prime Minister. That’s the kind of opportunity Canada offered me. I want Canada to be that place for everyone,” Scheer said.

Conservative Party of Canada

Andrew Scheer lance la campagne Plus. Pour vous. Dès maintenant.

Un nouveau gouvernement conservateur va mettre plus d’argent

dans vos poches, pour vous et votre famille.

Trois-Rivières, Quebec – Quand les Canadiens iront aux urnes le 21 octobre, seul le Parti conservateur du Canada aura un plan fiable pour mettre plus d’argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien.

Aujourd’hui, Andrew Scheer, le chef des conservateurs du Canada, a officiellement lancé la campagne électorale du Parti conservateur avec un plan clair pour aider tous les Canadiens dont la vie coûte de plus en plus cher sous Justin Trudeau et les libéraux.

« Les Canadiens travaillent de plus en plus fort, mais ils arrivent à peine à s’en sortir et semblent ne pas pouvoir améliorer leur quotidien. Je veux être premier ministre avec un plan clair pour rendre le coût de la vie plus abordable pour vous et votre famille », a dit M. Scheer.

M. Scheer a indiqué qu’après quatre ans, les énormes déficits de Justin Trudeau, sa dette croissante, ses hausses d’impôt et ses fausses promesses empirent la situation des familles canadiennes. Sous Trudeau, 80 % des familles à revenu moyen ont vu leurs impôts fédéraux augmenter de 800 $ ou plus par année.

« Justin Trudeau a été élu sur la promesse d’aider la classe moyenne, mais ces quatre dernières années montrent qu’il n’est pas celui qu’il prétendait être, a dit M. Scheer. Au lieu des ‘voies ensoleillées’ et du ‘vrai changement’, vous avez eu quatre années de prix de l’essence plus élevés, de déficits massifs, de dette croissante et d’une taxe sur le carbone qui rend les produits de tous les jours plus coûteux. »

M. Scheer a ajouté :

« Quatre autres années de Justin Trudeau sont quatre autres années de déficits qui menacent nos systèmes de santé et d’éducation, une taxe sur le carbone plus élevée sur l’essence, l’épicerie et le chauffage résidentiel, et quatre autres années de faiblesse sur la scène mondiale, de scandales et de camouflages. »

Comme premier ministre, Andrew Scheer va :

Éliminer la TPS du chauffage résidentiel ;

Abolir la taxe sur le carbone de Trudeau ;

Rendre les prestations de maternité libres d’impôt;

Créer des emplois meilleurs et mieux rémunérés en réalisant des projets bâtisseurs de nation ici au pays, tout en défendant les travailleurs canadiens sur la scène mondiale.

« J’ai grandi dans une maison de ville, dans une famille qui ne possédait même pas de voiture. Ma mère a grandi avec ses huit frères et sœurs dans une maison de deux chambres à coucher située sur une route de terre. Et aujourd’hui, je me présente pour devenir premier ministre. C’est le genre de possibilités que le Canada m’a offert. Et je veux que tous les Canadiens aient cette chance. » a dit Scheer.