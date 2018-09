Attracting More Tourists to Alberta | Attirer Plus de Touristes en Alberta - Gateway Gazette

Alberta communities and not-for-profit operators of tourism attractions are receiving provincial grants to attract more visitors and boost tourism spending.

Thirteen recipients of the first intake of the Tourism Growth Innovation Fund (TGIF) are developing strategies and new products that will help expand tourism in the winter and shoulder seasons in smaller communities and niche markets.

“We are helping communities across the province continue to build and enhance tourism experiences that travellers want. This will attract more people to Alberta and inspire them to explore off the beaten path to find our hidden gems. With more innovative tourism products, people will stay longer which will help grow our tourism industry and local economies, and create memorable experiences for Albertans and travellers.” Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism

“This tourism grant represents a real opportunity to revitalize Rouleauville, our francophone district of Calgary. This initiative will be a way to invite all francophones and francophiles from here and abroad to come learn and discover the history of the pioneers of our city using modern technology.” Étienne Alary, executive director, Conseil de Développement Économique de l’Alberta

“We could never have pioneered our incredible, innovative programs without the assistance of the TGIF and Alberta Culture and Tourism.” Vance Neudorf, executive director, Canadian Badlands Passion Play Society

The goal of the grant program is to diversify tourism experiences and destinations, focusing on innovation and shoulder season opportunities across the province. TGIF aims to strengthen collaboration among tourism stakeholders and offers matching grants of up to $75,000.

Communities and non-profit tourism organizations from across the province are encouraged to apply during the next intake period, Oct. 1 – 31. The program accepts applications in two separate streams: destination development support and product development support.

More information about the fund, including eligibility and application forms, is available at alberta.ca/TGIF.

Quick facts

Tourism jobs cover a broad range, from part-time, entry-level positions to full-time executive positions, in regions across the province.

The industry supports more than 19,000 businesses in Alberta, many of which are family-owned, small- and medium-sized companies.

In 2016, 34.8 million people visited Alberta and spent $8.5 billion (Statistics Canada).

Backgrounder: TGIF recipients

Big Lakes County

Visitor Friendly Assessment: Funds to hire a consultant to assess the region’s tourism strengths and opportunities.

Camrose Regional Exhibition and Agriculture Society

Growing Rural Tourism: Funds to support the delivery of the 2019 Growing Rural Tourism Conference.

Canadian Badlands Passion Play Society, Drumheller

Drumbeats Pilot Project: Funds for Drumbeats, a captivating sound and light show that tells the story of the Badlands history.

Community Futures Crowsnest Pass

Alberta Rockies South/Castle Region: Funds to inform the formation of a destination management organization that will support tourism development, marketing and training for the region.

Community Futures Wild Rose, Strathmore

Agri-Tourism Expansion Initiative: Funds for research, stakeholder engagement and strategic planning to assist the region with growing agri-tourism.

Conseil de Développement Économique de l’Alberta, Calgary

Francophone Heritage Tourism in Calgary’s Rouleauville: Funds for a virtual guide in French and English, as well as BaladoDécouverte — a bilingual and innovative experience with podcasting technology available on tablets and smartphones.

Friends of Medalta Society, Medicine Hat

Stay and Play with Clay — Tourism Opportunity Assessment and Plan: Funds to create a plan for a unique immersive experience for cultural explorers and established artists.

Lac La Biche County

Tourism Strategy: Funds to produce a strategic plan for the county, local businesses and the community to grow the local and regional tourism industry.

Leduc-Nisku Economic Development Association

Leduc Region Destination Management Plan: Funds to produce a plan to help identify tourism opportunities and build a collaborative approach to managing tourism in the region.

Métis Nation of Alberta (Métis Crossing), Smoky Lake

Métis Crossing Experiential Interpretive Plan: Funds to develop a plan that will guide the creation of authentic experiences that tell the history of the Métis people.

Red Deer Visitor and Convention Bureau

Growing our Visitors Experience: Funds to develop a sport and event tourism strategy that will help enhance and expand on leisure travel opportunities in the community.

Town of Sylvan Lake

Sylvan Lake Festival and Event Strategy Implementation: Funds to help grow Sylvan Lake’s tourism offerings by establishing a selection of off-season sustainable festivals and events.

United Farmers Historical Society, Claresholm

Honouring Women in Agriculture: Funds to create an engaging exhibit on women in agriculture that will include a sculpture of Louise McKinney, artifacts and a digital touch screen display.

Des collectivités albertaines et des opérateurs d’attractions touristiques sans but lucratif reçoivent des subventions provinciales pour attirer plus de visiteurs et stimuler les dépenses liées au tourisme.

Les treize bénéficiaires du premier lot de demandes au Tourism Growth Innovation Fund (les fonds d’innovation pour la croissance du tourisme – TGIF) élaborent des stratégies, ainsi que de nouveaux produits touristiques qui permettront d’accroitre le tourisme en hiver et pendant les saisons intermédiaires dans les petites collectivités et les marchés spécialisés.

« Nous aidons les collectivités de toute la province à continuer de créer et d’améliorer les expériences touristiques que souhaitent les visiteurs. Cela attirera plus de gens en Alberta et les incitera de sortir des sentiers battus pour trouver nos trésors cachés. Avec des produits touristiques plus innovants, les gens resteront plus longtemps. Cela contribuera à la croissance de notre industrie touristique et de nos économies locales, et créera des expériences mémorables pour les Albertains et les voyageurs. » Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme

« Cette subvention touristique représente une réelle opportunité de revitaliser Rouleauville, notre district francophone de Calgary. Cette initiative sera un moyen d’inviter tous les francophones et francophiles d’ici et d’ailleurs à venir apprendre et découvrir l’histoire des pionniers de notre ville en utilisant la technologie moderne. » Étienne Alary, directeur général, Conseil de développement économique de l’Alberta

« Nous n’aurions jamais pu lancer nos programmes incroyables et novateurs sans l’aide du TGIF et du ministère de la Culture et du Tourisme. » Vance Neudorf, directeur général, Canadian Badlands Passion Play Society

L’objectif du programme de subventions est de diversifier les expériences et les destinations touristiques, en mettant l’accent sur les possibilités d’innovation et de saison intermédiaire dans toute la province. Le TGIF vise à renforcer la collaboration entre les acteurs du tourisme et à offrir des subventions de contrepartie allant jusqu’à 75 000 dollars.

Les communautés et les organismes de tourisme sans but lucratif de toute la province sont encouragés à présenter leur candidature au cours de la prochaine période d’admission, du 1er au 31 octobre.

De plus amples renseignements sur le fonds, y compris les formulaires d’admissibilité et les formulaires de demande, sont disponibles à l’adresse alberta.ca/TGIF.

Faits rapides

Les emplois dans le secteur du tourisme couvrent un large éventail de postes, allant des postes de débutants à temps partiel aux postes de cadres à temps plein dans les régions de la province.

L’industrie appuie plus de 19 000 entreprises en Alberta, dont plusieurs sont des petites et moyennes entreprises familiales.

En 2016, 34,8 millions de personnes ont visité l’Alberta et dépensé 8,5 milliards de dollars (Statistique Canada).

Fiche d’information: récipiendaires TGIF

Big Lakes County

Visitor Friendly Assessment : des fonds afin d’embaucher un consultant pour évaluer les forces et opportunités en tourisme de la région.

Camrose Regional Exhibition and Agriculture Society

Growing Rural Tourism : des fonds pour appuyer la livraison du Growing Rural Tourism Conference en 2019.

Canadian Badlands Passion Play Society, Drumheller

Drumbeats Pilot Project : des fonds pour Drumbeats, un spectacle captivant de son et lumière qui raconte l’histoire des Badlands.

Community Futures Crowsnest Pass

Alberta Rockies South/Castle Region : des fonds pour soutenir la création d’une organisation de gestion des destinations qui appuiera le développement touristique, la commercialisation et la formation dans la région.

Community Futures Wild Rose, Strathmore

Agri-Tourism Expansion Initiative : des fonds d’appui à la recherche, la consultation et la planification stratégique soutenant l’accroissement de l’agrotourisme de la région.

Conseil de développement économique de l’Alberta, Calgary

Tourisme patrimonial francophone à Rouleauville de Calgary : des fonds pour un guide virtuel en français et en anglais, ainsi que BaladoDécouverte – une expérience bilingue et innovante avec la technologie de baladodiffusion disponible sur tablettes et téléphones intelligents.

Friends of Medalta Society, Medicine Hat

Stay and Play with Clay — Tourism Opportunity Assessment and Plan : des fonds pour créer un plan pour une expérience immersive unique pour les explorateurs culturels et les artistes bien établis.

Lac La Biche County

Tourism Strategy : des fonds pour développer un plan stratégique pour le compté, les entreprises locales et la communauté afin de faire accroitre l’industrie touristique locale et régionale.

Leduc-Nisku Economic Development Association

Leduc Region Destination Management Plan: des fonds pour développer un plan permettant à l’identification les opportunités en tourisme et d’une approche collaborative à la gestion du tourisme dans la région.

Métis Nation of Alberta (Métis Crossing), Smoky Lake

Métis Crossing Experiential Interpretive Plan : des fonds pour développer un plan qui guidera la création d’expériences authentiques racontant l’histoire des Métis.

Red Deer Visitor and Convention Bureau

Growing our Visitors Experience: des fonds pour développer une stratégie de tourisme quant au sport et aux évènements afin d’augmenter les occasions de voyages de loisirs dans la communauté.

Town of Sylvan Lake

Sylvan Lake Festival and Event Strategy Implementation : des fonds pour soutenir le développement de l’offre touristique de Sylvan Lake en établissant une sélection de festivals et d’évènements hors saison durables.

United Farmers Historical Society, Claresholm

Honouring Women in Agriculture : des fonds pour créer une exposition attrayante sur les femmes en agriculture qui inclura une sculpture de Louise McKinney, des artéfacts et un écran tactile.