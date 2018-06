Brooks Replacement School on the Way - Gateway Gazette

As part of Budget 2018, government is replacing École Le Ruisseau in Brooks so local francophone students have a state-of-the-art learning environment.

The replacement K-12 school will be able to accommodate 225 students when it opens. It will also offer specialty instruction areas for career and technology studies, science, music and physical education – something not available in the school’s existing facility.

“One of our priorities is to continue to provide flexible, well-designed learning facilities for communities across the province. Brooks will soon be home to a new, replacement École Le Ruisseau, designed to meet and adapt to changing educational and community needs.” ~David Eggen, Minister of Education

New replacement schools incorporate advanced systems and features such as large windows that provide natural lighting and ventilation systems that improve air quality and circulation, creating a healthy learning and working environment for students, teachers and others who use the schools.

“On behalf of Conseil scolaire FrancoSud, I would like to thank the Alberta government for its support in the project of building a new francophone school in Brooks. We welcomed with great joy and satisfaction the announcement made on March 22 with regards to the construction of a new facility for École Le Ruisseau.” ~Louis Arseneault, président, Conseil scolaire Francosud

École Le Ruisseau will also be eligible for solar panel funding, which will reduce the school’s energy costs and contribute to Alberta’s commitment to help the environment.

École de remplacement de Brooks en route

Dans le cadre du budget 2018, le gouvernement remplace l’École Le Ruisseau de Brooks pour offrir aux élèves francophones locaux un environnement d’apprentissage de pointe.

Cette école de remplacement M à 12 pourra accueillir 225 élèves dès l’ouverture. Elle comportera aussi des aires affectées à l’instruction spécialisée des études professionnelles et technologiques, des sciences, de la musique et de l’éducation physique – des espaces qui ne font pas partie des installations existantes de l’école.

« Continuer de fournir aux communautés partout dans la province des installations d’apprentissage bien conçues et polyvalentes est l’une de nos priorités. Bientôt, Brooks possèdera une nouvelle École Le Ruisseau de remplacement conçue pour répondre et s’adapter à des besoins éducatifs et communautaires en pleine évolution. » ~David Eggen, ministre de l’Éducation

Les nouvelles écoles de remplacement intègrent des systèmes et des installations avancées, telles que de grandes fenêtres qui apportent un éclairage naturel et des systèmes de ventilation qui améliorent la qualité et la circulation de l’air, ce qui crée un environnement d’apprentissage et de travail sain pour les élèves, les enseignants et les autres utilisateurs des écoles.

« Au nom du Conseil scolaire FrancoSud, j’aimerais remercier le gouvernement de l’Alberta pour son appui au projet de construction de la nouvelle école francophone à Brooks. C’est avec grand plaisir que nous avons appris l’annonce du financement pour l’École Le Ruisseau, le 22 mars dernier. » ~Louis Arseneault, président, Conseil scolaire Francosud

L’École Le Ruisseau sera aussi admissible à un financement de panneaux solaires, ce qui permettra de réduire les dépenses de l’autorité scolaire sur l’énergie, tout en appuyant l’engagement de l’Alberta en faveur de l’environnement.