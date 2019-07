Canada Day: Statement from Premier Kenney - Gateway Gazette

Premier Jason Kenney issued the following statement to celebrate Canada Day:

“As Canadians, we have much to celebrate today. From the moment we first became the Dominion of Canada on July 1, 1867, our country has stood for something special. We were born and have grown from First Nations, French, British and immigrants from around the world. We take pride in our freedoms and rights, whether set out in the British North America Act that made our country, the Canadian Bill of Rights of 1960, which became the first act of Parliament to codify human rights, the Charter of Rights and Freedoms, which enshrined our rights in a new Canadian Constitution or the treaties that protect the special relationship between the First Peoples and the Canadian Crown.

“From the Indigenous Peoples to the others who came to this land, we are privileged with manifold stories that complement and balance one another. These legacies inform our future as they have enriched our past. Our country flourished and matured with the distinct values and traditions of the many people who call Canada their home.

“Canada has stood the test of time. When we faced challenges, we rose to overcome them. When we see injustice and oppression, we open our doors and our hearts to those impacted. And when we see evil, we rise to fight it. From the fields of Passchendaele, the beaches of Dieppe and Normandy, the hills of Kapyong, and the valleys and roads of Kandahar, Canadians have always fought for liberty. As a country, we have not been an aggressor, but a defender of those who could not defend themselves.

“Whether you were born here, raised here, or came to Canada later in life, let us reflect as we celebrate this national anniversary.”

Déclaration du premier ministre Kenney sur la fête du Canada

Le premier ministre Jason Kenney a émis la déclaration suivante à l’occasion de la fête du Canada :

« Les Canadiens et les Canadiennes ont de quoi célébrer aujourd’hui. À compter du moment de la création du Dominion du Canada le 1er juillet 1867, notre nation a acquis ses lettres de noblesse. Nous sommes les descendants et nous avons grandis des Premières Nations, des Français, des Britanniques et des immigrants de partout dans le monde. Nous sommes fiers des droits et libertés qu’ils soient énoncés dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui a établi notre pays, la Déclaration des droits de 1960 qui est devenue la première loi du Parlement à codifier les droits de la personne, la Charte des droits et libertés qui a enchâssé nos droits dans une nouvelle constitution canadienne, ou les traités qui protègent la relation privilégiée qui unit les premiers peuples et la Couronne canadienne.

« Depuis les récits des Autochtones jusqu’à ceux des autres peuples qui se sont établis sur cette terre, nous avons le privilège de partager des témoignages qui se complètent et s’équivalent. Ces legs préparent notre avenir tout comme ils ont enrichi notre passé. Notre pays s’est épanoui et a grandi grâce aux valeurs et aux traditions des nombreuses personnes qui s’y sont établies.

« Le Canada a résisté à l’épreuve du temps. Lorsque des défis se sont présentés à nous, nous les avons surmontés. Lorsque nous reconnaissons l’injustice et l’oppression, nous ouvrons nos cœurs et nos portes à ceux et celles qui les subissent. Et lorsque nous voyons du mal, nous le combattons. Dans les champs de Passchendaele, les plages de Dieppe et de Normandie, les collines de Kapyong, et les vallées et les routes de Kandahar, les Canadiens et les Canadiennes ont toujours lutté pour la liberté. Notre pays n’a jamais joué un rôle d’agresseur, mais il a plutôt défendu ceux et celles qui étaient vulnérables.

« Que vous soyez né ici, que vous ayez grandi ici ou que vous vous soyez installé au Canada plus tard dans la vie, recueillons-nous en cet anniversaire national. »