Canada’s Conservatives Issue Statement on Trans Mountain Expansion - Gateway Gazette

Ottawa, ON (Sept 21 2018) – Shannon Stubbs, Conservative Shadow Minister of Natural Resources, today released the following statement in response to the government’s announcement regarding the Trans Mountain Expansion:

“Today, Justin Trudeau once again failed Canadian workers and their families. It has been three weeks since the Federal Court of Appeal ruled that the Prime Minister and his government failed to properly consult indigenous peoples. But instead of a concrete plan to get the project back on track, the Liberals have once again proven how little they care about getting energy projects built in Canada.

“While we welcome the preliminary announcement of one small first step, the Liberals have utterly failed to deliver a comprehensive concrete plan to ensure the Trans Mountain Expansion can proceed. Thousands of workers have lost their jobs because of Justin Trudeau’s failure. They deserve federal leadership and a clear plan.

“Getting the Trans Mountain Expansion built should be Justin Trudeau’s top priority. But instead, he spent $4.5 billion of taxpayers’ money and now can’t even tell workers when construction will start or when this important project will be completed. Canadian families cannot wait until next year for a plan. For the workers affected, every day counts.

“Canada’s Conservatives will continue to fight for the hardworking men and women in our resource sector. An Andrew Scheer Government will fix the mess that the Liberals have made, restore investor confidence and get Canadians back to work.”

Ottawa (Ontario) – Shannon Stubbs, la ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable des Ressources naturelles, a fait la déclaration suivante aujourd’hui en réponse à l’annonce du gouvernement sur l’expansion de Trans Mountain :

« Aujourd’hui, Justin Trudeau a échoué une fois de plus pour les travailleurs canadiens et leurs familles. Ça fait trois semaines que la Cour d’appel fédérale a statué que le premier ministre et son gouvernement n’avaient pas bien consulté les peuples autochtones. Mais au lieu de présenter un plan concret pour remettre le projet sur les rails, les libéraux prouvent combien ils se préoccupent peu de la réalisation de projets énergétiques au Canada.

« Bien que nous accueillions favorablement l’annonce préliminaire d’un petit pas en avant, les libéraux échouent lamentablement à présenter un plan exhaustif et concret pour assurer que l’expansion de Trans Mountain peut aller de l’avant. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi à cause de l’échec de Justin Trudeau. Ils méritent un leadership fédéral et un plan clair.

« La réalisation du projet d’expansion Trans Mountain devrait la priorité absolue de Justin Trudeau. Au lieu de cela, il a dépensé 4,5 milliards de dollars des contribuables et il ne peut même pas dire aux travailleurs quand la construction va commencer ou quand cet important projet sera terminé. Les familles canadiennes ne peuvent pas attendre l’année prochaine pour un plan. Pour les travailleurs touchés, chaque jour compte.

« Les conservateurs du Canada vont continuer à se battre pour les hommes et les femmes qui travaillent fort dans notre secteur des ressources. Un gouvernement dirigé par Andrew Scheer réparera le gâchis des libéraux, rétablira la confiance des investisseurs et remettra les Canadiens au travail. »