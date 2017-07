Canadian Paralympic Committee to Feature Coverage of 2017 World Para Athletics Championships via Facebook Live

Canadian fans will be able to follow Canada’s best Para athletics athletes in real time as competitors take to the track and field at the World Para Athletics Championships in London, England from July 14 to 23.

Live coverage of all track and field events available for broadcast involving Canadians will be streamed online at facebook.com/CDNParalympics , beginning Friday (July 14).

Coverage Schedule (all times Eastern Time)

Friday July 14 Name Event Round 14:15 Isaiah Christophe, Curtis Thom 100m T54 Heats 15:05 Shayne Dobson, Liam Stanley, Mitchell Chase 800m T38 Heats 16:58 Isaiah Christophe, Curtis Thom 100m T54 FINAL* Saturday July 15 6:48 George Quarcoo 100m T12 Heats 7:22 Austin Smeenk 100m T34 Heats 7:59 Ilana Dupont, Jessica Frotten 200m T53 Heats 15:05 Mitchell Chase 800m T38 Heats 16:29 Austin Smeenk 100m T34 FINAL* 16:53 Diane Roy 1500m T54 Heats 17:12 George Quarcoo 100m T12 FINAL* 17:36 Ilana Dupont, Jessica Frotten 200m T53 FINAL* Sunday July 16 6:33 Alex Dupont, Brent Lakatos, Tristan Smyth 1500m T54 Heats 7:12 Austin Smeenk 400m T34 Heats 7:27 Guillaume Ouellet 5000m T13 FINAL 8:20 Brent Lakatos, Jean-Philippe Maranda 200m T53 Heats 14:23 Diane Roy 400m T54 Heats 16:36 Brent Lakatos, Jean-Philippe Maranda 200m T53 FINAL* 16:42 Alex Dupont, Brent Lakatos, Tristan Smyth 1500m T54 FINAL* 16:50 Shayne Dobson, Liam Stanley, Mitchell Chase 800m T38 FINAL* Monday July 17 5:35 Guillaume Ouellet 1500m T13 Heats 6:51 Marissa Papaconstantinou 200m T44 Heats 7:00 Diane Roy 1500m T54 FINAL* 8:51 Marissa Papaconstantinou 100m T44 Heats 9:09 Alex Dupont, Tristan Smyth 800m T54 Heats 15:22 Marissa Papaconstantinou 100m T44 FINAL* 15:54 Diane Roy 400m T54 FINAL* 16:01 Thomas Des Brisay 1500m T20 FINAL 16:22 Alex Dupont, Tristan Smyth 800m T54 FINAL* 16:34 Austin Smeenk 400m T34 FINAL* 16:50 Shayne Dobson 800m T38 FINAL* Tuesday July 18 5:33 Ness Murby Discus F11 FINAL 5:35 Brent Lakatos, Jean-Philippe Maranda 400m T53 Heats 5:56 Jason Dunkerley 1500m T11 Heats 6:53 Isaiah Christophe, Curtis Thom 200m T54 Heats 8:01 Ilana Dupont, Jessica Frotten 400m T53 Heats 8:19 Austin Smeenk 800m T34 Heats 14:03 Alister McQueen Javelin F44 FINAL 15:57 Diane Roy 800m T54 Heats 15:59 Ness Murby Javelin F11 FINAL 16:23 Brent Lakatos, Jean-Philippe Maranda 400m T53 FINAL* 17:26 Isaiah Christophe, Curtis Thom 200m T54 FINAL* Wed. July 19 15:15 George Quarcoo 200m T12 Heats 16:08 Austin Smeenk 200m T34 Heats 16:24 Guillaume Ouellet 1500m T13 FINAL* 16:32 Diane Roy 800m T54 FINAL* 16:38 Isaiah Christophe, Alex Dupont, Curtis Thom 400m T54 Heats 17:08 Ilana Dupont, Jessica Frotten 400m T53 FINAL* 17:14 Brent Lakatos, Jean-Philippe Maranda 800m T53 Heats Thursday July 20 14:41 George Quarcoo 200m T12 Heats 15:00 Jennifer Brown, Renee Foessel Discus F38 FINAL 15:14 Diane Roy 5000m T54 Heats 16:34 Austin Smeenk 800m T34 FINAL* 16:47 Isaiah Christophe, Alex Dupont, Curtis Thom 400m T54 FINAL* Friday July 21 14:05 Kyle Whitehouse 100m T38 Heats 14:36 Jessica Frotten 800m T53 Heats 15:20 George Quarcoo 200m T12 FINAL* 16:17 Jason Dunkerley 1500m T11 FINAL* 16:24 Austin Smeenk 200m T34 FINAL* 16:41 Brent Lakatos, Jean-Philippe Maranda 800m T53 FINAL* <

Share this: Print

Email

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Google