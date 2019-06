Empowering the Francophonie in Alberta - Gateway Gazette

The provincial government is renewing its support of Alberta’s vibrant and diverse French-speaking community by appointing a parliamentary secretary.

Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women, Leela Sharon Aheer (centre) is joined by the newly appointed Parliamentary Secretary for the Francophonie, Laila Goodridge (left), MLA for Fort McMurray-Lac La Biche, and Minister of Municipal Affairs Kaycee Madu (right) at today’s announcement.

La ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine, Leela Sharon Aheer (au centre), était accompagnée par la nouvelle secrétaire parlementaire pour la francophonie, Laila Goodridge (à gauche), députée provinciale de Fort McMurray-Lac La Biche, et le ministre des Affaires municipales, Kaycee Madu (à droite), à l’annonce d’aujourd’hui.

Laila Goodridge, MLA for Fort McMurray-Lac La Biche, is the newly named parliamentary secretary for the Francophonie. This new role will ensure the continued implementation of Alberta’s French Policy, as well as the French Policy Action Plan. The French Policy outlines the guiding principles the government will use to maintain existing and develop new French language services and supports.

As parliamentary secretary, Goodridge will help connect government and the francophone community to enhance services in French, as well as explore opportunities to obtain funding from the federal government in Official Languages funding streams.

“Francophones have deep roots in Alberta, and continue to have a strong presence in our province’s cultural mosaic. I am pleased to have the support of a parliamentary secretary to ensure that Alberta’s Francophonie has the services and programs it needs to continue thriving.”Leela Sharon Aheer, Minister responsible for the Francophone Secretariat

The parliamentary secretary Laila Goodridge is fluent in French and graduated from Campus St-Jean at the University of Alberta. Over the years, she has built strong connections with the francophone community, including in her own riding.

“I am excited to get to know the francophone community better and continue to develop meaningful relationships with them. I intend to work closely with Premier Kenney, Minister Aheer and stakeholders in the community to ensure we are taking the best path forward for the Francophonie.”Laila Goodridge, MLA for Fort McMurray-Lac La Biche, parliamentary secretary for the Francophonie

Quick facts

After English, French is the most spoken language in Alberta.

Between 2011 and 2036, growth in the French-speaking populations of Canada is projected to be highest in Alberta with growth between 25 per cent and 50 per cent.

More than 200,000 Alberta students were enrolled in French-language programs in 2017-2018, representing almost one in three students.

A Conference Board of Canada study revealed that the knowledge of French is an asset to the Canadian economy, as it allows for diversification of trade, boosts exports and imports, and helps create jobs and growth.

Le gouvernement provincial renouvelle son appui à la communauté francophone de l’Alberta, une communauté dynamique et diversifiée, en nommant une secrétaire parlementaire.

Madame Laila Goodridge, députée provinciale de Fort McMurray-Lac La Biche, vient d’être nommée secrétaire parlementaire pour la francophonie. Ce nouveau rôle assurera la mise en œuvre continue de la Politique en matière de francophonie de l’Alberta et de son plan d’action. La Politique en matière de francophonie énonce les principes directeurs qui guideront le gouvernement dans le maintien et la création de services et de mesures d’appui en français.

À titre de secrétaire parlementaire, madame Goodridge aidera le gouvernement et la communauté francophone à travailler ensemble à l’amélioration des services en français; elle explorera également les possibilités de financement du gouvernement fédéral dans le domaine des langues officielles.

« La francophonie a des racines de longue date en Alberta et elle continue d’avoir une forte présence dans le tissu culturel de notre province. Je suis heureuse de bénéficier de l’appui d’une secrétaire parlementaire, qui s’assurera que la francophonie albertaine pourra tirer profit des services et des programmes dont elle a besoin pour continuer de s’épanouir. »Madame Leela Sharon Aheer, ministre responsable du Secrétariat francophone

Madame Goodridge parle couramment le français et est diplômée du Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta. Au fil des ans, elle a tissé des liens solides avec la communauté francophone, y compris dans sa propre circonscription.

« Je me réjouis à l’idée de mieux connaitre la communauté francophone et de continuer d’établir des liens solides avec elle. J’ai l’intention de travailler en étroite collaboration avec le premier ministre Kenney, la ministre Aheer et les parties prenantes de la communauté pour nous assurer que nous empruntons la meilleure voie pour la francophonie.»Madame Laila Goodridge, députée provinciale de Fort McMurray-Lac La Biche et secrétaire parlementaire pour la francophonie

En bref

Après l’anglais, le français est la langue parlée le plus couramment en Alberta.

On prévoit qu’entre 2011 et 2036, la population francophone de l’Alberta connaitra la croissance la plus forte au pays, avec une augmentation de 25 % à 50 %.

Plus de 200 000 étudiants albertains étaient inscrits à des programmes en langue française en 2017-2018, soit près d’un étudiant sur trois.

Une étude du Conference Board du Canada a révélé que la connaissance du français est un atout pour l’économie canadienne, car elle permet la diversification des échanges commerciaux, en plus de stimuler les exportations et les importations et de contribuer à la création d’emplois et à la croissance.

