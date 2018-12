Enhancing French Services in Alberta | Amélioration des services en français en Alberta - Gateway Gazette

Life for French-speaking people in Alberta will now be easier thanks to greater access to government services in French.

The province is launching the new French Policy 2018-21 Action Plan. It includes new and enhanced programs, more translated materials and greater collaborations with community groups. This work will take place over the next three years and will use existing resources to enhance French-language services across government.

“This cross-ministry plan supports the growing number of people in Alberta who speak French. I’m proud to help make life better for French-speaking people and to implement the French Policy in a meaningful and collaborative way.” ~Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism

“The ACFA applauds the release of the Government of Alberta’s action plan for the Francophonie. We feel that government is truly committed to moving forward from words to deeds to ensure quality services in French. I salute Rachel Notley and her team for the leadership they have shown to the Francophonie in Alberta.” ~Marc Arnal, president, Association canadienne-française de l’Alberta

Since launching the French policy in June 2017, government also increased recognition and representation of francophone communities. The Franco-Albertan flag is now an official emblem and the province officially and permanently proclaimed March as Alberta Francophonie Month. In addition, the new Alberta Advisory Council on the Francophonie advises the minister on best ways to implement the French Policy.

Quick facts

French is the most widely spoken language in Alberta after English: 268,615 Albertans speak French, and 86,705 identify French as their first official language. (Statistics Canada 2016)

Between 2011 and 2036, Alberta is expected to see the highest growth in French-speaking populations (25 per cent to 50 per cent) in Canada. (Statistics Canada)

One in three Alberta students is learning French. (Alberta Education)

There are 31 communities in Alberta with either a francophone school, a cluster of francophone organizations or facilities and/or a francophone cultural centre.

Amélioration des services en français en Alberta

Un accès amélioré aux services gouvernementaux en français facilitera la vie des résidents d’expression française en Alberta.

La province lance aujourd’hui le Plan d’action de la Politique en matière de francophonie 2018-2021. Ce plan prévoit des programmes nouveaux et améliorés, un plus grand nombre de documents traduits et une collaboration accrue avec les membres des communautés francophones. Ces mesures seront mises en œuvre pendant les trois prochaines années en tenant compte des ressources disponibles et dans le but d’améliorer les services offerts en français par les ministères.

« Ce plan pangouvernemental vient à l’appui du nombre croissant de gens qui parlent français en Alberta. Je suis fier de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes d’expression française et de mettre en œuvre la Politique en matière de francophonie de façon judicieuse et dans un esprit de collaboration. » ~Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme

« L’ACFA salue la publication du plan d’action en matière de francophonie du gouvernement de l’Alberta. Nous voyons là un engagement réel du gouvernement de passer de la parole aux actes pour assurer la prestation de services de qualité en français. Je remercie Rachel Notley et son équipe du leadeurship dont ils ont fait preuve dans le dossier de la francophonie en Alberta. » ~Marc Arnal, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta

Depuis l’adoption de la Politique en matière de francophonie en juin 2017, le gouvernement a également amélioré la reconnaissance et la représentation des communautés francophones. Le drapeau franco-albertain, par exemple, est maintenant reconnu comme emblème officiel de la province, et l’Alberta a proclamé le mois de mars « Mois de la francophonie ». De plus, le nouveau Conseil consultatif de l’Alberta en matière de francophonie conseille le ministre sur les meilleures façons de mettre en œuvre la Politique en matière de francophonie.

En bref