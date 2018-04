Help Drive the Future of Student Transportation - Gateway Gazette

Albertans have two months to provide feedback on what changes should be made to the current student transportation eligibility criteria.

An online survey is now available to help determine potential changes to the distance criteria, the mandated service levels and what safety considerations should be included in the criteria.

“We are looking forward to hearing from Albertans on this important topic. Making sure students are transported to school and back home safely each day is an extremely important yet complicated task that involves a number of organizations. We want to know Albertans’ views on how to make this process the best it can be.” ~David Eggen, Minister of Education

Alberta Education has already made progress to better understand the varied transportation challenges faced throughout the province by working with key stakeholder groups. Before any decisions are made, further feedback and ideas from parents, school authorities and stakeholders is required.

“Student safety is paramount to parents across Alberta, and we appreciate the opportunity to provide input on the rules before they come into play. We look forward to working with Alberta Education to ensure parents’ voices are heard and the new transportation rules will work for Alberta families.” ~Allison Pike, president, Alberta School Councils’ Association

The survey will close on June 15 and changes are scheduled to be finalized by government in fall 2018. This timeline will give parents and school authorities an appropriate amount of time – approximately 10 months – to adjust to the new requirements which will be implemented in the 2019-20 school year.

Aidez-nous à façonner l’avenir du transport scolaire en Alberta

Les Albertains ont deux mois pour donner leur rétroaction sur les changements potentiels aux critères d’admissibilité au système actuel de transport scolaire.

Un sondage en ligne est actuellement en cours pour nous aider à déterminer les changements potentiels aux exigences relatives aux distances, aux niveaux de service et aux facteurs de sécurité qui seront pris en considération au moment d’établir les critères d’admissibilité.

« Nous voulons connaitre l’opinion des Albertains sur cette question importante. S’assurer que les élèves sont en sécurité chaque jour entre l’école et la maison est une tâche énorme et complexe qui implique plusieurs intervenants. Nous voulons connaitre les points de vues des Albertains pour être en mesure de remplir cette tâche le mieux possible. » ~David Eggen, ministre de l’Éducation

Alberta Education collabore déjà avec les principales parties prenantes du domaine de l’éducation par le biais d’initiatives qui visent à mieux comprendre les nombreux défis à relever en ce qui a trait au transport des élèves dans toute la province. Nous voulons obtenir la rétroaction des parents, des conseils scolaires et des parties prenantes avant de prendre les décisions qui s’imposent en matière de transport scolaire.

« La sécurité des élèves est primordiale pour les parents de toute l’Alberta, et nous apprécions la possibilité de fournir des commentaires sur les règles avant qu’elles ne soient mises en œuvre. Nous avons hâte de travailler avec Alberta Education pour faire entendre la voix des parents et les nouvelles règles de transport fonctionneront pour les familles albertaines. » ~Allison Pike, president, Alberta School Councils’ Association

Le sondage prendra fin le 15 juin et les changements seront finalisés d’ici l’automne 2018. Cet échéancier permettra aux parents et aux conseils scolaires de disposer d’une période raisonnable – environ 10 mois – pour s’ajuster aux nouveaux critères d’admissibilité qui entreront en vigueur au début de l’année scolaire 2019-2020.