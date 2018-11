Justin Trudeau’s Accessibility Legislation Fails to Meet the Needs of Canadians with Disabilities - Gateway Gazette

A statement from Conservative Members of the HUMA Committee, to which MP John Barlow is Vice-Chair.

OTTAWA, ON – This week the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities will vote on amendments to Bill C-81, An Act to Ensure a Barrier-Free Canada. Conservative members of the committee issued the following statement regarding the legislation:

“Justin Trudeau and his Liberal government are failing Canadians with disabilities. The Liberals dragged their feet for three years and are now rushing through legislation before the next election so that they can claim they care. However, the disability community and related organizations from across Canada have been clear: Bill C-81 falls well short of what they expect and need.

“At committee we heard from countless witnesses who vehemently outlined the many shortcomings of the current legislation. The bill fails to outline timelines for the implementation of the new accessibility measures, uses permissive language which doesn’t require the government to actually use the powers in the legislation, creates numerous exemptions for regulated entities, and contains a coming-into-force provision which does not require the government to do anything to improve the lives of Canadians with disabilities. That’s not right.

“Canada’s Conservatives understand that Justin Trudeau’s failures have real-life consequences for Canadians with disabilities. That is why we have submitted more than 60 amendments to strengthen the government’s legislation and address the concerns raised during the committee’s study.

“Conservatives will fight for these changes at our committee meeting on Wednesday and hope that the Liberals will listen to the disability community and accept these essential recommendations to ensure a strong and effective Accessible Canada Act.”

La mesure législative de Justin Trudeau sur l’accessibilité ne répond pas aux besoins des Canadiens handicapés

OTTAWA (Ontario) – Cette semaine, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées votera sur des amendements au projet de loi C-81, la Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles. Les membres conservateurs du comité ont fait la déclaration suivante sur cette mesure législative :

« Justin Trudeau et son gouvernement libéral échouent avec les Canadiens handicapés. Les libéraux ont traîné pendant trois ans et présentent maintenant une mesure législative à la hâte avant les prochaines élections pour pouvoir dire que cet enjeu les préoccupe. Cependant, les personnes handicapées et les organisations connexes, partout au Canada, sont claires : le projet de loi C-81 est bien loin de ce qu’elles attendaient et de ce dont elles ont besoin.

« En comité, nous avons entendu d’innombrables témoins qui ont vigoureusement dénoncé les nombreuses lacunes de la mesure législative. Ce projet de loi ne précise pas les délais de mise en œuvre des nouvelles mesures d’accessibilité, utilise un langage permissif qui n’exige pas que le gouvernement utilise les pouvoirs octroyés par la mesure législative, crée de nombreuses exemptions pour les entités réglementées, et comprend une disposition de mise en œuvre qui n’oblige pas le gouvernement à faire quoi que ce soit pour améliorer la vie des Canadiens handicapés. C’est injuste.

« Les conservateurs du Canada savent que les échecs de Justin Trudeau ont des conséquences bien réelles pour les Canadiens handicapés. C’est pourquoi nous avons soumis plus de 60 amendements pour renforcer la mesure législative du gouvernement et répondre aux préoccupations soulevées pendant l’étude en comité.

« Les conservateurs vont se battre pour ces changements à la rencontre du comité mercredi, et nous espérons que les libéraux vont écouter les personnes handicapées et accepter ces recommandations essentielles pour assurer uneLoi canadienne sur l’accessibilité solide et efficace. »