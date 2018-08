Labour Day Weekend in Waterton Lakes National Park - Gateway Gazette

Waterton Lakes National Park, ALBERTA, August 30, 2018 – Waterton Lakes National Park is open and ready to welcome visitors for the Labour Day long weekend.

Parks Canada is committed to providing engaging and memorable visitor experiences in Waterton Lakes National Park for the 2018 Labour Day weekend. While the Boundary Wildfire is still active, it remains outside the park. Most areas in Waterton Lakes that were affected by the Boundary Wildfire have re-opened. Many recreational opportunities and a full range of guided hikes and interpretive programs are available this long weekend and into the fall season.

The Entrance Road and adjacent facilities, the townsite, the Waterton Lakes, and Chief Mountain Highway are open this long weekend. Visitors can enjoy our trails, appropriate for different skill levels, or bike the Kootenai Brown trail, an eight kilometer paved trail spanning the park gate to the townsite. A full list of what is available, along with information on recreation opportunities, is on our website to help visitors plan their trip:

www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/waterton/visit/ouvert-open.

Can`t make it to the park for the long weekend? Participate in one of our fall interpretive or volunteer programs, or attend the Waterton Wildlife Weekend from September 13th to 16th for an opportunity to celebrate wildlife by participating in hikes, talks, and hands-on activities. With beautiful fall colours and a variety of activities to choose from, Waterton is a perfect fall weekend getaway. For updates on Parks Canada’s fall programming, visit

https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/waterton/activ.

Visitor safety is a top priority for Parks Canada. As a result, some areas affected by the Boundary Wildfire and Kenow Wildfire will remain closed due to hazards such as dangerous trees, slope instability, and damaged infrastructure. The entire Akamina Parkway – along with associated recreation opportunities in these areas – will remain closed for the remainder of 2018. It is too early to provide a timeline for when these areas will re-open.

Parks Canada encourages visitors to plan their trip ahead of time, and to consider visiting in the early morning or evening of the Labour Day long weekend to ensure the best opportunity for easier access and less crowding. Visitors can find the most up-to-date travel information on our social media channels (Facebook and Twitter), Website, and Alberta 511.

Week-end de la fête du Travail au parc national des Lacs-Waterton

Le parc national des Lacs-Waterton est ouvert et prêt à accueillir les visiteurs le long week-end de la fête du Travail.

Parcs Canada est déterminée à offrir une expérience enrichissante et mémorable aux visiteurs du parc national des Lacs-Waterton le long week-end de la fête du Travail 2018. Bien que le feu de Boundary soit toujours actif, il demeure à l’extérieur du parc. La plupart des secteurs du parc touchés par le feu de Boundary sont rouverts. De nombreuses possibilités d’activités récréatives ainsi qu’une gamme complète de randonnées guidées et de programmes d’interprétation sont offertes aux visiteurs ce long week-end et cet automne.

La route de l’entrée et les installations adjacentes, le village, les lacs Waterton et la route du mont Chief sont ouverts ce long week-end. Les visiteurs peuvent profiter de nos sentiers de niveaux de difficulté variables, ou se promener à vélo sur le sentier Kootenay Brown, une piste asphaltée de huit kilomètres allant de l’entrée du parc au village. La liste complète de ce qui est disponible, ainsi que des renseignements sur les possibilités d’activités récréatives, se trouvent sur notre site Web afin d’aider les visiteurs à planifier leur séjour : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/waterton/visit/ouvert-open.

Vous ne pouvez nous rendre visite ce long week-end? Participez à l’un de nos programmes automnaux ou programmes de bénévolat, ou assistez à la Fin de semaine de la faune du 13 au 16 septembre, qui vous offre une occasion de célébrer la faune dans le cadre de randonnées, d’exposés et d’activités pratiques. Les magnifiques couleurs de l’automne et la gamme d’activités offertes font de Waterton l’endroit idéal pour un week-end d’escapade. Pour obtenir des mises à jour sur les programmes automnaux de Parcs Canada : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/waterton/activ.

La sécurité des visiteurs est une priorité absolue pour Parcs Canada. Par conséquent, certains secteurs touchés par les feux de Boundary et de Kenow resteront fermés en raison de risques tels que des arbres dangereux, des pentes instables et des infrastructures endommagées. Toute la promenade Akamina et les possibilités d’activités récréatives qui s’y rattachent resteront fermées pour le reste de l’année 2018. Il est encore trop tôt pour déterminer une date de réouverture de ces secteurs.

Parcs Canada encourage les visiteurs à planifier leur voyage à l’avance et à envisager de se rendre dans le parc de bonne heure le matin ou le soir du long week-end de la fête du Travail afin de profiter d’un accès plus facile et d’éviter les foules. Les visiteurs peuvent obtenir de l’information à jour dans nos médias sociaux (Facebook et Twitter), sur notre site Web et à Alberta 511.