Make the Right #SummerSafety Driving Decisions this Canada Day - Gateway Gazette

Edmonton, Alta. – Canada Day is a great occasion for Albertans to hit the roads and enjoy the long weekend festivities. The Alberta RCMP reminds all road users that #SummerSafety is a shared responsibility. Together, the RCMP and Provincial Sheriffs fight impaired driving to help Canadians celebrate safely and responsibly.

In anticipation of the upcoming legalisation of recreational cannabis, it is important to keep in mind that driving impaired by any substance, such as drugs, and even fatigue, is still impaired driving. Impairment by drugs or fatigue is just as dangerous as impairment by alcohol.

Throughout Canada Day long weekend in 2017 (June 30-July 3), seven people lost their lives in six motor vehicle collisions in Alberta RCMP jurisdiction. No one should ever have to go through the pain of losing a loved one, or see them suffer from serious injuries due to a collision. The numbers are alarming: Impairment by alcohol was believed to be a factor in two thirds of the collisions.

In 2016, the month of July recorded the largest proportion of alcohol-involved casualty collisions across Alberta. During the same year, Friday, a day many Canadians leave for weekend trips was the most collision-prone day of the week. Moreover, the highest number of alcohol-involved fatal collisions occurred on Sunday, when many Canadians head back home. (Alberta Transportation)

Supt. Rick Gardner, Alberta Traffic Sheriffs, says, “We remind Albertans that driving while impaired is never okay.” Supt. Gardner adds that “Our collaboration with RCMP officers ensures that Albertans make the right, good and safe driving decisions.”

As all road users are prone to collisions, here are some road user-specific #SummerSafety tips:

We encourage bicyclists to always obey traffic signals and yield right-of-way at uncontrolled intersections. Cyclists were more likely to disobey these rules, compared to operators of all vehicles involved in casualty collisions in 2016. (Alberta Transportation)

When you find yourself in a construction zone, always slow down to ensure the safety of drivers, riders and workers.

In Alberta, summertime implies more off-highway vehicles on the roads. If you use a trailer, make sure it is fully fastened, the lights, hitch, hook, wheels and brakes are working and tires are in good condition.

Supt. Gary Graham, Alberta RCMP Traffic Services, says, “We all have a responsibility to ensure our roads are safe for all users, especially during Canada Day long weekend when we expect increased traffic volumes.” Supt. Graham adds that “Our invaluable partnership with Alberta Sheriffs helps us work diligently to keep drugs and impaired drivers off Alberta roads.”

Alberta RCMP Traffic Services such as Roving Traffic Units (RTU) go beyond promoting highway safety through enforcement activities. RTUs are also actively targeting traveling criminals. For example, on June 10, RTU members on patrol initiated a traffic stop on Highway 1, near Canmore, Alberta, which led to the seizure of over 35 lbs of cannabis estimated at over $160,000.

We will continue to work very closely with Alberta Sheriffs and other law enforcement and safety partners to ensure Albertans make the right #SummerSafety driving decisions and to further reduce crime in Alberta. Follow our #SummerSafety tips on Facebook @RCMPinAlberta and Twitter @RCMPAlberta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Edmonton (Alberta) – La fête du Canada est une excellente occasion pour les Albertains de prendre la route et de profiter des festivités du long week-end. La GRC de l’Alberta rappelle à tous les usagers de la route que la #SécuritéEstivale est une responsabilité partagée. Ensemble, la GRC et les shérifs provinciaux luttent contre la conduite avec facultés affaiblies pour aider les Canadiens à fêter de manière sécuritaire et responsable.

En prévision de la légalisation prochaine du cannabis, il est important de se rappeler que la conduite avec les facultés affaiblies par toute substance que ce soit, y compris la drogue, et même la fatigue, est illégale. L’affaiblissement des facultés par la drogue ou la fatigue est tout aussi dangereux que l’affaiblissement des facultés par l’alcool.

Pendant le long week-end de la fête du Canada en 2017 (du 30 juin au 3 juillet), sept personnes sont décédées suite à six collisions sur le territoire de la GRC de l’Alberta. Personne ne devrait subir la douleur de perdre un membre de sa famille ou un ami ou d’être témoin de la souffrance infligée par des blessures graves causées par une collision. Les chiffres sont alarmants : les facultés affaiblies par l’alcool auraient joué un rôle dans les deux tiers des collisions.

En 2016, le plus grand nombre de collisions liées à l’alcool ayant fait des victimes sur le territoire de compétence de la GRC en Alberta est survenue en juillet. La même année, il y a eu le plus de collisions le vendredi, jour où de nombreux Canadiens prennent le volant le week‑end. Par ailleurs, le nombre le plus élevé de collisions mortelles liées à l’alcool en 2016 est survenu le dimanche, jour où de nombreux Canadiens rentrent chez eux. (Ministère des Transports de l’Alberta)

Le surint. Rick Gardner des shérifs routiers de l’Alberta déclare : « Nous rappelons aux Albertains qu’il n’est jamais approprié de conduire avec les facultés affaiblies. » Le surint. Gardner ajoute : « Nous collaborons avec les policiers de la GRC pour nous assurer que les Albertains prennent de bonnes décisions de conduite sécuritaires. »

Voici des conseils de #SécuritéEstivale à l’intention de tous les types d’usagers de la route :

Nous encourageons les cyclistes à toujours respecter la signalisation et céder le passage aux intersections sans signalisation. Les cyclistes sont les usagers de la route qui ont été les plus enclins à désobéir à ces règles dans les collisions ayant fait des victimes en 2016. (Ministère des Transports de l’Alberta)

Ralentissez toujours dans les zones de construction pour assurer la sécurité des conducteurs, des cyclistes, des motocyclistes et des travailleurs.

En Alberta, il y a plus de véhicules hors route sur les routes l’été. Si vous utilisez une remorque, assurez-vous qu’elle est bien attelée, que les lumières, l’attelage, le crochet d’attelage, les roues et les freins fonctionnent et que les pneus sont en bon état.

Le surint. Gary Graham, Services de la circulation de la GRC de l’Alberta, déclare : « Il en tient à nous tous de nous assurer que nos routes sont sécuritaires pour tous les usagers, particulièrement pendant le long week-end de la fête du Canada car nous nous attendons à un achalandage accru. Notre partenariat inestimable avec les shérifs de l’Alberta nous aide à travailler sans relâche pour éliminer la présence de la drogue et des conducteurs avec les facultés affaiblies des routes de l’Alberta. »

Les Services de la circulation de la GRC de l’Alberta, notamment les groupes mobiles de la sécurité routière (GMSR), ne se contentent pas de promouvoir la sécurité routière en appliquant la loi. Ils ciblent aussi lescriminels en transit. Par exemple, le 10 juin, les membres du GMSR ont effectué un contrôle routier sur l’autoroute 1, près de Canmore, Alberta, qui a mené à la saisie de plus de 35 livres de cannabis d’une valeur approximative supérieure à 160 000 $.

Nous continuerons de travailler étroitement avec les shérifs de l’Alberta et nos autres partenaires d’application de la loi et de sécurité pour nous assurer que les Albertains prennent de bonnes décisions de conduite pour favoriser la #SécuritéEstivale et réduire la criminalité en Alberta. Suivez nos conseils de #SécuritéEstivale sur Facebook à @GRCenAlberta et sur Twitter à @GRCAlberta.