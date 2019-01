Month of the Artist: Minister Miranda - Gateway Gazette

Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism, issued the following statement to kick off Alberta’s first Month of the Artist:

“Art and artists are a vital part of our culture. They make our province a great place to live, visit and raise a family. Month of the Artist is a time to recognize and celebrate the important contributions Alberta artists bring to our province both socially and economically.

“Alberta is the first province in Canada to dedicate a month to celebrate artists. It is a way to raise awareness of the challenges artists face and the value they bring to our province. Art is work. Art creates jobs, and art contributes to our growing economy.

“Alberta’s artists are storytellers, innovators, entrepreneurs, community builders, teachers and mentors. Art helps create conversations and builds relationships between people and communities.

“Throughout January, I encourage everyone to learn more about the people behind the art in their community and to find ways to support local artists. Our province is full of amazing events that feature work by Alberta artists. Take in a show at your local theatre. Visit an art gallery. Go to a concert. Or try something new and let your creativity blossom.

“I am proud that our government is supporting the hard-working artists who build Alberta’s rich social fabric and our economy. I hope everyone enjoys Canada’s first Month of the Artist.”

Quick facts

In 2016, 44,880 Albertans worked in the arts, entertainment and recreation. (Source: Statistics Canada, National Household Survey, 2016).

According to Statistics Canada estimates, Alberta exported $777.5 million of culture products in 2016.

In 2016, there were 1.4 million domestic overnight visits to Alberta that included arts and culture activities. (Source: Statistics Canada: 2016 Travel Survey of Residents of Canada).

In 2016, visual and applied arts and live performance industries in Alberta contributed about $1.3 billion in GDP. (Source: Statistics Canada, Provincial and Territorial Culture Indicators, 2010 to 2016).

In 2016, Alberta spent $4,112 per household on culture and recreation goods and services, which was $632 higher than the national average of $3,480. (Source: Statistics Canada, Survey of Household Spending, 2016. Prepared by Alberta Culture and Tourism).

In 2017-18, the Alberta Foundation for the Arts provided $24.1 million through 823 grants to organizations for operations and projects, as well as $3.1 million through 333 individual arts grants to support their activities.

Le ministre Ricardo Miranda déclare le « Mois des artistes »

M. Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme, a fait la déclaration suivante pour lancer le premier Mois des artistes de l’Alberta :

« L’art et les artistes jouent un rôle essentiel dans notre culture. Ils font de notre province un excellent endroit où vivre, visiter et élever une famille. Le Mois des artistes est une occasion de reconnaitre et de célébrer les contributions importantes des artistes de l’Alberta dans notre province, autant du point de vue social que du point de vue économique.

« L’Alberta est la première province canadienne à dédier un mois à la célébration des artistes. C’est une occasion de sensibiliser la population aux défis auxquels font face les artistes et à leur valeur au sein de notre province. L’art exige beaucoup de travail. L’art crée des emplois et il contribue également à stimuler l’économie.

« Les artistes de l’Alberta sont des conteurs, des gens novateurs, des entrepreneurs, des bâtisseurs, des enseignants et des mentors. L’art stimule le dialogue et il permet de créer des rapports entre les gens et les communautés.

« Tout au long du mois de janvier, j’encourage toute la population à se renseigner sur les créateurs des œuvres qui embellissent leurs communautés et à trouver des façons d’appuyer les artistes locaux. Allez voir une pièce de théâtre, visitez une galerie d’art, assistez à un spectacle de musique ou essayez quelque chose de nouveau et laissez s’épanouir votre créativité.

« Je suis fier de notre gouvernement, qui appuie le dur labeur des artistes qui, eux, bâtissent le tissu social et contribuent à l’économie de l’Alberta. Je souhaite à tous et à toutes de profiter du premier Mois des artistes au Canada. »

En bref

En 2016, 44 880 Albertaines et Albertains ont travaillé dans le domaine des arts, du divertissement et des loisirs. (Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2016).

Selon les estimations de Statistique Canada, l’Alberta a exporté des produits culturels pour une valeur de 777,5 millions de dollars en 2016.

En 2016, l’Alberta a enregistré 1,4 million nuitées liées à des activités artistiques et culturelles. (Source : Statistique Canada : Enquête sur les voyages des résidents du Canada 2016)

En 2016, le PIB des industries des arts visuels et appliqués et du spectacle s’est chiffré à 1,3 million de dollars en Alberta. (Source : Statistique Canada, Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, de 2010 à 2016).

En 2016, l’Alberta a dépensé 4112 $ par ménage sur les biens et services liés à la culture et aux loisirs, 632 $ de plus que la moyenne nationale de 3480 $. (Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages 2016, préparée par le ministère de la Culture et du Tourisme).

En 2017-2018, l’organisme Alberta Foundation for the Arts a accordé 823 subventions à des organismes pour leurs opérations et leurs projets, pour un total de 24,1 millions de dollars, de même que 333 autres subventions pour appuyer des activités artistiques.