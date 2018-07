Open Letter to Minister MacAulay - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) - Gateway Gazette

The Honourable Lawrence MacAulay

Minister of Agriculture and Agri-Food

1341 Baseline Road

Tower 7, Floor 9, Room 149

Ottawa, Ontario

K1A 0C5

Dear Minister,

Japan, Mexico and Singapore have now ratified the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) which means only three other countries need to ratify before the trade agreement can come into force. We must ensure that Canada is among the remaining three countries to complete the ratification process and secure first mover advantage over our competitors. Failure to do so would compromise many aspects of the Canadian economy, especially our agriculture and agri-food sector which would greatly benefit from the immediate tariff reductions.

According to research commissioned by the Canadian Agri-Food Trade Alliance, the CPTPP could increase agri-food exports by $1.84 billion. Not being in the CPTPP could mean $2.93 billion in opportunity costs for the agri-food sector.

Last week, the Leader of the Official Opposition the Honourable Andrew Scheer, P.C., M.P., called on the Prime Minister to request that the Speaker recall the House of Commons as soon as possible this summer to debate and pass Bill C-79, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership Implementation Act.

We urge you to support this call at the cabinet table and ask that you impress upon your colleagues why an expeditious process is necessary for the Canadian economy, our farmers, ranchers and processors, and to achieve your government’s target of growing agriculture and agri-food exports to $75 billion by 2025.

Sincerely,

John Barlow, M.P.

Shadow Minister for Agriculture and Agri-Food

Luc Berthold, M.P.

Shadow Minister for Agriculture and Agri-Food

CC: The Honourable James Carr, P.C., M.P., Minister of International Trade Diversification

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 juillet 2018

L’honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

1341, chemin Baseline

Tour 7, 9e étage, pièce 149

Ottawa (Ontario)

K1A 0C5

Monsieur le Ministre,

Le Japon, le Mexique et le Singapour ont ratifié l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), ce qui signifie que seulement trois pays doivent faire de même avant que cet accord commercial puisse entrer en vigueur. Nous devons nous assurer que le Canada fait partie des trois pays restants pour terminer le processus de ratification et bénéficier de l’avantage des premiers participants par rapport à nos concurrents. Ne pas le faire compromettrait de nombreux aspects de l’économie canadienne, en particulier notre secteur agricole et agroalimentaire, qui bénéficierait grandement de la réduction immédiate des tarifs.

Selon une recherche mandatée par l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, le PTPGP pourrait augmenter les exportations agroalimentaires de 1,84 milliard de dollars. Ne pas faire partie du PTPGP pourrait entraîner 2,93 milliards de dollars en occasions ratées pour le secteur agroalimentaire.

Aujourd’hui, le chef de l’Opposition officielle, l’honorable Andrew Scheer, C.P., député, a pressé le premier ministre de demander au Président de convoquer la Chambre des communes dès que possible cet été afin de débattre et d’adopter le projet de loi C-79, la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

Nous vous pressons de soutenir cette demande au cabinet et d’expliquer à vos collègues pourquoi un processus expéditif est nécessaire pour l’économie canadienne, nos agriculteurs, nos éleveurs et nos transformateurs d’aliments, et pour atteindre l’objectif de votre gouvernement d’augmenter les exportations agricoles et agroalimentaires à 75 milliards de dollars d’ici 2025.

Veuillez agréer nos salutations distinguées,

John Barlow, député

Ministre du Cabinet fantôme responsable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Luc Berthold, député

Ministre du Cabinet fantôme responsable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

CC: L’honorable James Carr, C.P., député, ministre de la Diversification du commerce international