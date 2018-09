Royal Alberta Museum Ready to Explore Oct. 3 - Gateway Gazette

Doors will open to the new Royal Alberta Museum (RAM), the largest museum in Western Canada, on Wednesday, Oct. 3, with six free days of entry.

After years of hard work and anticipation, museum staff are completing the final touches before welcoming Albertans and visitors from around the world into the new building in the heart of downtown Edmonton, at 9810 103a Avenue.

To celebrate the grand opening and to welcome Albertans back to their provincial museum, admission is free throughout the long weekend, from Oct. 3 to Oct. 8.

“The new Royal Alberta Museum is an architectural showpiece where Albertans will see their history, their province and themselves reflected inside the walls of this building. Visitors will experience transformative moments that have shaped our province – connecting our past to our present. Building a museum is a mammoth task and we look forward to welcoming Albertans back to their provincial museum to show what we have accomplished in bringing this world-class museum to life.” ~Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism

“Cultural institutions like the Royal Alberta Museum play a key role in developing dynamic communities and preserving Canada’s rich heritage. The Government of Canada is proud to have supported this stunning new landmark, which will boost the local economy, attract tourists from around the world and celebrate western Canadian history for generations to come.” ~Amarjeet Sohi, Minister of Natural Resources, on behalf of François-Philippe Champagne, Minister of Infrastructure and Communities

“The opening of this highly anticipated facility is great news for the City of Edmonton and the entire region. It will bring an exciting new hub of culture and learning to the downtown core and be a point of pride for Albertans for generations to come.” ~Randy Boissonnault, MP for Edmonton Centre, on behalf of François-Philippe Champagne, Minister of Infrastructure and Communities

“I’m so pleased to see this long-awaited addition to our downtown core. It will enhance visitors’ historical and cultural experiences in our city and encourage more tourism which, in turn, benefits our local economy.” ~Don Iveson, mayor, City of Edmonton

Opening weekend details: Book your ticket

Visitors are invited to explore the galleries, free, during regular museum hours beginning at noon on Wednesday, Oct. 3 until 5 p.m. on Monday, Oct. 8.

Visitors must book a timed ticket online for entry during the free six-day period. Tickets are available at royalalbertamuseum.ca.

Regular paid admission prices and hours begin Oct. 9, and will be posted on the museum website.

Opening weekend visiting hours:

Wednesday, Oct. 3: noon to 5 p.m.

Thursday, Oct. 4: 10 a.m. – 8 p.m.

Friday, Oct. 5 to Monday, Oct. 8: 10 a.m. to 5 p.m.

In addition to the incredible galleries, visitors can enjoy a variety of cultural music and dance performances over the six days. Share your excitement about the opening on social media using #newRAM.

More space, more stories

Museum staff have spent the past five years hard at work curating and creating exhibits that take visitors on a journey that invites curiosity, encourages inclusivity, fosters wonder and tells the remarkable stories of Alberta.

More than 5,300 objects will be on display in the new museum that features:

Expansive Human History and Natural History Halls chronicling the history of Alberta’s people, animals and landscapes.

An interactive Children’s Gallery designed for hands-on learning through play.

An expansive Bug Gallery with a visible hatchery.

A free admission space dedicated to the Manitou Stone.

With the official opening on Oct. 3, the RAM will take its place as the largest museum in Western Canada, spanning almost 40,000 square metres (419,000 square feet), including more than 7,600 square metres (82,000 square feet) of exhibition space – twice as much as the former Glenora location. The new space allows RAM to provide visitors with new objects and stories to explore, in addition to old favourites that everyone knows and loves.

A total of $375.5 million is invested in the new museum: $253 million from the Alberta government and $122.5 million from the federal government’s Building Canada Fund.

Dès le 3 octobre, le Musée royal de l’Alberta invite le public à l’exploration

Le nouveau Musée royal de l’Alberta (RAM), le plus grand de l’Ouest canadien, ouvrira ses portes le mercredi 3 octobre, et l’entrée y sera gratuite pendant six jours.

Après des années de travail acharné et d’attente, le personnel du musée finalise actuellement ses travaux avant d’accueillir les Albertaines, les Albertains et les visiteurs du monde entier dans le nouvel édifice situé au coeur du centre-ville d’Edmonton, au 9810, 103Ae Avenue.

Pour marquer l’ouverture officielle du musée et accueillir la population albertaine dans son musée provincial, l’entrée y sera gratuite pendant toute la longue fin de semaine, soit du 3 au 8 octobre.

« Le nouveau Musée royal de l’Alberta est un joyau architectural qui conviera les Albertaines et les Albertains à explorer leur province et de son histoire, en plus de leurs propres réflexions à l’intérieur de ses murs. Les visiteurs revivront les périodes qui ont marqué notre province – de ses débuts à nos jours. La construction d’un musée est une entreprise monumentale, et nous nous réjouissons à l’idée de présenter aux Albertaines et aux Albertains l’aboutissement de tout ce que nous avons accompli pour en faire un musée de calibre mondial. » ~Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme

« Les institutions culturelles telles que le Musée royal de l’Alberta jouent un rôle clé dans l’évolution du dynamisme des communautés et dans la préservation de la richesse du patrimoine canadien. Le gouvernement du Canada est fier d’avoir appuyé la réalisation de ce point d’intérêt remarquable, qui stimulera l’économie, attirera des touristes provenant du monde entier et célébrera l’histoire de l’Ouest canadien pendant des générations à venir. » ~Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

« L’ouverture tant attendue de ces installations est une excellente nouvelle pour la ville d’Edmonton et sa région tout entière. Le musée constituera un nouveau carrefour de la culture et de l’apprentissage dans le cœur du centre-ville, et une source de fierté pour des générations d’Albertaines et d’Albertains à venir. » ~Randy Boissonnault, député de la circonscription d’Edmonton Centre, au nom de François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureux de voir cet ajout tant attendu au centre-ville. Le musée améliorera les expériences des visiteurs liées à l’histoire et à la culture dans notre ville; il stimulera le tourisme, et c’est notre économie locale qui en bénéficiera. » ~Don Iveson, maire, Ville d’Edmonton

Renseignements détaillés sur la fin de semaine d’ouverture : réservation de billets

Du mercredi 3 octobre à midi au lundi 8 octobre à 17 h, nous invitons les visiteurs à venir explorer gratuitement les salles d’exposition pendant les heures d’ouverture régulières du musée.

Pour visiter le musée pendant les six journées d’entrée gratuite, les personnes intéressées doivent réserver leur période de visite en ligne. Visitez le site royalalbertamuseum.ca (en anglais seulement).

Les heures d’ouverture et les droits d’entrée réguliers seront mis en vigueur dès le 9 octobre, et ils seront affichés dans le site Web du musée.

Les heures d’ouverture de la période d’entrée gratuite sont les suivantes :

Mercredi 3 octobre, de midi à 17 h

Jeudi 4 octobre, de 10 h à 20 h

Du vendredi 5 octobre au lundi 8 octobre, de 10 h à 17 h

Pendant les six jours gratuits, en plus de salles d’exposition extraordinaires, les visiteurs pourront profiter d’une gamme variée de spectacles de musique et de danse. Partagez votre enthousiasme dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #nouveauRAM.

Un grand espace, de grands récits

Le personnel du musée a passé les cinq dernières années à organiser les collections et à créer des expositions qui transporteront les visiteurs au cœur d’un périple qui stimulera leur curiosité et leur émerveillement, qui encouragera leur sens de l’inclusion et qui saura marquer leur imaginaire en relatant les récits remarquables de l’Alberta.

Plus de 5 300 objets seront exposés et mis en valeur dans les salles suivantes :

de grandes salles sur l’histoire humaine et l’histoire naturelle, où sera relatée l’histoire des peuples, des animaux et des paysages de l’Alberta;

une galerie interactive pour enfants, conçue de manière à encourager l’apprentissage par le jeu;

une galerie agrandie des insectes, y compris un couvoir;

un espace gratuit dédié au météorite Manitou Stone.

À son ouverture officielle le 3 octobre prochain, le Musée royal de l’Alberta deviendra le musée le plus vaste de tout l’Ouest canadien. Sa superficie sera de près de 39 000 m2, y compris plus de 7600 m2 voués aux expositions, ce qui représente le double de cet espace dans l’ancien édifice du quartier Glenora. Le nouvel espace permet au RAM de présenter à ses visiteurs de nouveaux objets et récits, en plus des classiques connus et appréciés de tous et de toutes.

Un montant total de 375,5 millions de dollars a été investi pour construire le nouveau musée. De ce montant, 253 millions de dollars ont été investis par le gouvernement de l’Alberta et 122,5 millions de dollars, par le gouvernement fédéral, par l’entremise du Fonds Chantiers Canada.