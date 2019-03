Scheer Statement on Liberal Cover-Up at the Justice Committee Meeting - Gateway Gazette

March 13, 2019 – Quebec City, QC – The Honourable Andrew Scheer, Leader of Canada’s Conservatives and the Official Opposition, issued this statement following today’s emergency meeting of the House of Commons Standing Committee on Justice and Human Rights:

“Today at the Justice Committee Liberal MPs once again used their majority to protect Justin Trudeau and cover-up his involvement in this corruption scandal by refusing to allow former Attorney General Jody Wilson-Raybould to testify. They shut down the committee, without any debate.

“Last month, Ms. Wilson-Raybould provided clear and convincing testimony that there was sustained, inappropriate and unethical political pressure put on her by the Prime Minister and his officials.

“As extraordinary as her testimony was, we cannot forget that Justin Trudeau is using his power and his office to ensure we don’t hear the rest of the story. Ms. Wilson-Raybould could not answer direct questions regarding meetings and interactions after the Prime Minister fired her, which she herself acknowledged were relevant.

“Canadians continue to have legitimate questions about this scandal. Justin Trudeau has again today, prevented them from getting answers. These are the actions of a man with something to hide.

“Conservatives will continue to push to get answers and Canadians can help. We’ve launched www.letherspeak.ca, where Canadians can go to tell Justin Trudeau to stop this cover up. Canadians deserve nothing less.”

DÉCLARATION D’ANDREW SCHEER AU SUJET

DES LIBÉRAUX AU COMITÉ DE LA JUSTICE QUI CACHENT LA VÉRITÉ

13 mars 2019

Québec – L’honorable Andrew Scheer, le chef des conservateurs du Canada et de l’Opposition officielle, a fait la déclaration suivante à la suite de la réunion d’urgence du Comité permanent de la justice et des droits de la personne :

« Aujourd’hui au Comité de la justice, les députés libéraux ont encore une fois utilisé leur majorité pour protéger Justin Trudeau et cacher son implication dans son scandale de corruption en refusant de laisser l’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould témoigner. Ils ont fait taire le Comité sans tenir de débat.

« Le mois dernier, Mme Wilson-Raybould a dit de manière claire et convaincante qu’elle avait subi des pressions politiques soutenues et inappropriées par le premier ministre et son entourage.

« Aussi extraordinaire qu’était son témoignage, nous ne pouvons pas oublier que Justin Trudeau use de son pouvoir et de son bureau pour s’assurer que nous n’entendons pas le reste de l’histoire. Mme Wilson-Raybould ne pouvait pas répondre à des questions directes sur ses rencontres et interactions après que le premier ministre l’a congédiée, qu’elle reconnaît comme étant pertinentes.

« Les Canadiens ont toujours des questions légitimes sur ce scandale. Encore une fois aujourd’hui, Justin Trudeau les empêche d’avoir des réponses. Ce sont les actions d’un homme qui a quelque chose à cacher.

« Les conservateurs vont continuer à insister pour avoir des réponses, et les Canadiens peuvent les aider. Nous avons lancé le site www.laissezlaparler.ca, où les Canadiens peuvent dire à Justin Trudeau d’arrêter de cacher la vérité. Les Canadiens ne méritent rien de moins. »