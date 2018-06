Taking Action Against Racism - Gateway Gazette

Alberta is taking concrete steps to fight racism with a comprehensive action plan.

The plan follows through on the Premier’s commitment to take action against racism after six Muslims were shot in a Québec City mosque in 2017. Its measures are the result of extensive consultations, involving more than 100 groups, led by Education Minister David Eggen.

“Racism has no place in Alberta and so our government is committed to fighting it, and fostering respect for diversity. We will be guided by those who experience the problem, and help those working for solutions.” ~Rachel Notley, Premier

Two of the action items will take effect right away. An Anti-Racism Advisory Council composed of Albertans of many backgrounds, including Indigenous peoples, will shape the government’s approach, and a community grants program will begin to fund groups directly targeting racism and raising awareness of different cultures.

The government will continue to engage about the remainder of the items to make sure they are right. These include setting up a specialized hate crimes unit for police, having a specific focus on fighting racism in the new curriculum, and helping workers whose foreign credentials may not lead to jobs that can best use their skills and experience.

“To those who took the time to share their stories, we have heard you and we will keep listening. I want to thank everyone who took the time to share their difficult stories with our government to guide this important work. I look forward to continuing the conversation with you this summer to ensure we are on the right path. Together we will make Alberta safe and respectful for everyone. Albertans expect nothing less.” ~David Eggen, Minister of Education

The report includes two items that will launch immediately:

The new Anti-Racism Community Grant Program will provide $2 million to support grassroots initiatives that raise awareness and understanding of racism and its impact on all Albertans. This will also include funding to support anti-racism projects or initiatives specific to Indigenous peoples.

The new Anti-Racism Advisory Council will include up to 25 members to advise the Government of Alberta on how to address racism effectively, engage Albertans in provincial and community conversations and further cross-cultural work. Applications are now being accepted.

The report also proposes specific actions on a wide range of topics on which the government will continue to engage:

Starting a Foreign Qualification Recognition Fund.

Expanding career mentorship programs to smaller cities.

Creating a Provincial Hate Crimes Unit.

Funding the Alberta Hate Crimes Committee.

Updating curriculum to include materials focused on fighting racism.

Expanding the number of languages students can learn in.

Making sure Albertans know their rights.

Making it easier for Albertans to have access to anti-racism resources.

Lutter contre le racisme

L’Alberta prend des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et publie aujourd’hui un plan d’action.

Ce plan fait suite à l’engagement de lutte contre le racisme pris par la première ministre provinciale après que six musulmans ont été abattus dans une mosquée à Québec, en 2017. Les mesures découlent de longues consultations que le ministre de l’Éducation, David Eggen, a menées auprès de plus de 100 groupes.

« Le racisme n’a pas sa place en Alberta. Notre gouvernement est déterminé à le combattre et à encourager le respect de la diversité. Les personnes aux prises avec le problème éclaireront nos lanternes et nous aideront à trouver des solutions. » ~Rachel Notley, première ministre provinciale

Deux mesures de suivi seront appliquées immédiatement, soit la création d’un conseil consultatif de lutte contre le racisme, formé d’Albertains de diverses origines, y compris des Autochtones, qui définira l’approche du gouvernement, et la création d’un programme de subventions communautaires qui financera des groupes s’opposant directement au racisme et sensibilisant les gens aux différentes cultures.

Le gouvernement continuera ses consultations sur les autres mesures pour s’assurer qu’elles sont adéquates. Les mesures comprennent notamment la mise sur pied d’une unité policière spécialisée de lutte contre les crimes haineux, la création d’un nouveau programme avec des activités axées sur la lutte contre le racisme et l’offre d’aide aux travailleurs dont les titres de compétence étrangers ne leur permettent pas nécessairement d’accéder à des emplois qui optimisent leurs compétences et leur expérience.

« À tous ceux qui ont pris le temps de faire connaître leur histoire – nous vous avons entendus et nous restons à l’écoute. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de nous raconter leur parcours difficile pour que nous puissions orienter ces importants travaux. Je me réjouis de poursuivre notre dialogue cet été pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Ensemble, nous ferons de l’Alberta un endroit sécuritaire et respectueux pour tous. Les Albertains ne s’attendent à rien de moins. » ~David Eggen, ministre de l’Éducation

Le rapport comprend des mesures à court et à long terme. Deux des mesures seront appliquées immédiatement.

Le nouveau Programme de subventions communautaires pour la lutte contre le racisme fournira 2 millions de dollars pour soutenir des initiatives locales qui sensibilisent les gens au racisme et favorisent leur compréhension de ses répercussions sur les Albertains. Le Programme comprend du financement pour des projets de lutte contre le racisme envers les Autochtones.

Le nouveau Conseil consultatif de lutte contre le racisme sera composé d’un maximum de 25 membres qui conseilleront le gouvernement de l’Alberta sur la façon de lutter efficacement contre le racisme, de faire participer les Albertains à un dialogue communautaire et provincial, et de poursuivre les activités interculturelles. Nous acceptons les candidatures pour le Conseil dans le site suivant: boards.alberta.ca.

Le rapport propose également des mesures spécifiques liées à des sujets pour lesquels le gouvernement continuera ses activités de mobilisation.