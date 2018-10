The Alberta RCMP Hosts Cannabis State of Readiness Event at “K” Division Headquarters - Gateway Gazette

Edmonton – On Friday, October 12, 2018, the Alberta RCMP and Traffic Services discussed the impact of cannabis on police service delivery and provided an interactive drug-impaired driving Checkstop demonstration.

In preparation for the legalization of cannabis, the RCMP has increased its capacity in the areas of prevention and engagement, intelligence, security screening, and training. The Alberta RCMP is on track to reach its target goal to train one third of members in Standard Field Sobriety Test (SFST) by 2020.

“While the laws surrounding cannabis in Canada are evolving, little has changed for the RCMP when it comes to how to test for drug-impaired driving,” Chief Superintendent Brad Mueller, Deputy CROPS Officer, Core Services.

“Police have used various investigative techniques to determine sobriety since the 1920s,” said Inspector Steve Daley, “K” Division Traffic Services. “Keeping roads and highways safe for all Albertans has always been a vital part of the Provincial Policing mandate.”

As new cannabis legislation comes into force next week, the Alberta RCMP would like to remind the public that impaired driving, of any kind, is illegal. When motorists follow safe driving practices, such as planning ahead and appointing a designated driver, the risks of death and injury, to themselves and others are reduced. For more tips on preventing drug-impaired driving follow us on Facebook @RCMPinAlberta and Twitter @RCMPAlberta.

La GRC de l’Alberta organise un évènement sur l’état de préparation au cannabis au quartier général de la Division K

Edmonton – Le vendredi 12 octobre 2018, la GRC et les Services de la circulation de l’Alberta ont discuté des répercussions du cannabis sur la prestation des services de police et ont présenté une démonstration interactive d’un contrôle routier lié à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

En prévision de la légalisation du cannabis, la GRC a accru sa capacité dans les domaines de la prévention et de l’engagement, des renseignements, de la vérification de sécurité et de la formation. La GRC de l’Alberta est en voie d’atteindre son objectif visant à offrir une formation sur les tests de sobriété normalisés (TSN) au tiers de ses membres d’ici 2020.

« Bien que la loi sur le cannabis au Canada évolue, très peu a changé pour la GRC lorsqu’il s’agit de détecter la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue », indique le surintendant principal Brad Mueller, officier responsable adjoint des enquêtes criminelles, Services de police de base.

« La police emploie diverses techniques d’enquête pour déterminer la sobriété depuis les années 1920 », a déclaré l’inspecteur Steve Daley des Services de la circulation de la Division K. « Assurer la sécurité des routes pour tous les Albertains fait depuis toujours partie intégrante du mandat des services de police provinciaux. »

Tandis que la nouvelle loi sur le cannabis entrera en vigueur la semaine prochaine, la GRC de l’Alberta tient à rappeler au public que la conduite avec les facultés affaiblies par quoi que ce soit est illégale. Lorsque les automobilistes suivent des pratiques de conduite sécuritaires, par exemple la planification et la désignation d’un conducteur, ils réduisent le risque de décès et de blessures pour eux-mêmes et pour les autres. Pour obtenir d’autres conseils sur la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, suivez-nous surFacebook à @GRCenAlberta et sur Twitter à @GRCAlberta.

