‘Tis the Season to share Alberta RCMP Holiday Safety tips - Gateway Gazette

Edmonton – The holidays are here and, for many of us, this is a special time to relax and celebrate with loved ones. The Alberta RCMP encourages Albertans to enjoy the season to the fullest while keeping in mind additional safety risks associated with the holidays, particularly when it comes to impaired driving.

On Dec. 1, 2018, Alberta RCMP participated, along with Alberta Sheriffs, in National Impaired Driving Enforcement Day, a Canada-wide initiative that brings together RCMP officers and Alberta Sheriffs on patrol to remove impaired drivers from the road. A total of 11,895 vehicles were checked. On this day alone, Alberta RCMP laid 23 charges for impaired operation by alcohol and two charges for impaired operation by drug.

From Jan. 1 to Nov. 30, 2018, Alberta RCMP laid 3,018 charges for impaired operation by alcohol and 135 charges for impaired operation by a drug. Both figures have respectively decreased from 3,315 and 148 charges over the same period in 2017. We can’t allow these numbers to continue to exist.

Call 911 immediately if you suspect someone is driving impaired. Possible signs of an impaired driver include: weaving from one side of lane to the other; taking extremely wide turns; driving at inconsistent speeds, without headlights, or with windows open in cold or harsh weather; failing to lower high beams or leaving turn signals on; approaching or leaving intersections too quickly or slowly.

This Holiday season, Alberta RCMP also encourages you to practice the following safety and prevention tips. Use them to start conversations with friends and family so you can all stay safe while celebrating:

This means locking vehicles, doors to your homes, sheds, garages and sliding glass doors. Remove keys, cash and valuables from your vehicles. Never leave them idling when unoccupied.

Park in well-lit areas with pedestrian traffic.

by keeping your exterior well-lit and your hedges trimmed. Keep a home inventory list through property marking, recording serial numbers or taking photos.

Make arrangements for mail pick-up. An overflowing mailbox is a sure sign that no one is home and thieves may be tempted to check that mailbox. Get involved with your local citizen-led crime prevention association. Join a crime prevention community group such as Citizens on Patrol or Rural Crime Watch.

“This holiday season, there are many safe options available for you to get around – take public transit, call a cab, or arrange for a designated driver. Always make sure you know how you will be getting home safely at the end of the night and encourage others to do the same,” said Supt. Rick Gardner, Alberta Sheriffs. “We all have a responsibility to make the right driving decisions to ensure our roads are safe for all users. Working together, we can make a positive impact on road safety this holiday season.”

“Checkstops serve as a visible reminder to the public that it is never okay to drive impaired and to help ensure everyone gets home safely. The RCMP will be focusing on identifying and removing impaired drivers from our roads throughout the holidays,” said Supt. Gary Graham, Alberta RCMP Traffic Services. “Please take time to plan for a sober ride to and from your destinations this holiday season. When we all take steps to prevent impaired driving, we have the ability to save lives and ensure a happier holiday season for everyone involved.”

The Alberta RCMP will continue to work with Alberta Sheriffs and other law enforcement and safety partners to ensure Albertans make the right driving decisions. Follow our #TrafficSafety tips on Facebook @RCMPinAlberta and Twitter @RCMPAlberta.

C’est le temps de l’année… de transmettre les conseils de sécurité des Fêtes de la GRC en Alberta

Edmonton – Les Fêtes sont arrivées et pour plusieurs d’entre nous, c’est le temps de nous détendre et de célébrer avec nos êtres chers. La GRC de l’Alberta encourage les Albertains à profiter à fond des festivités tout en leur rappelant les dangers supplémentaires associés à cette période, particulièrement en matière de conduite avec les facultés affaiblies.

Le 1er décembre 2018, la GRC de l’Alberta a participé, avec les shérifs routiers de l’Alberta, à la Journée nationale de répression de la conduite avec facultés affaiblies, une initiative pancanadienne pendant laquelle les deux forces albertaines avaient pour but d’appréhender les conducteurs aux facultés affaiblies. En tout, 11 895 véhicules ont été contrôlés et en une seule journée, la GRC de l’Alberta a déposé 23 accusations de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et deux accusations de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

Du 1er janvier au 30 novembre 2018, la GRC de l’Alberta a porté 3 018 accusations de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et 135 accusations de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Il s’agit d’une baisse par rapport à 2017, alors que 3 315 et 148 accusations avaient été portées durant la même période. Nous devons faire de ces statistiques des choses du passé.

Faites le 911 immédiatement si vous soupçonnez une personne de conduire avec facultés affaiblies. Voici quelques indices de conduite avec les facultés affaiblies : zigzags dans les voies de circulation, virages exagérés, conduite à des vitesses irrégulières, sans phares ou les vitres baissées lorsque les températures sont froides ou par intempéries, conduite sans baisser les phares ou sans arrêter le clignotant, arrêt ou départ trop rapides ou trop lents aux intersections.

Durant les Fêtes, la GRC de l’Alberta vous encourage à mettre en œuvre ses conseils de sécurité et de prévention. Parlez-en avec vos amis et votre parenté pour assurer la sécurité de tous :

Ceci ne se limite pas à vos véhicules, mais aussi votre résidence, remises, garages et portes en vitre. Enlevez clés, argent, et tout objet de valeur de vos véhicules. Ne laissez jamais votre véhicule en marche sans surveillance.

Garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et fréquenté par les piétons.

de votre propriété en gardant l’extérieur bien éclairé et vos haies bien taillées. Gardez un inventaire de vos biens qui comprend les numéros de séries et des photos.

Assurez-vous qu’une personne vienne chercher votre courrier. Une boîte aux lettres qui déborde est un indice parfait qu’il n’y a personne à la maison et les voleurs pourraient être tentés de vérifier le contenu de votre boîte. Impliquez-vous auprès de votre association communautaire de prévention du crime, comme Citoyens en patrouille et les réseaux ruraux de vigie.

« Durant le temps des Fêtes, plusieurs choix s’offrent à vous pour vous déplacer en toute sécurité : le transport en commun, le taxi ou un conducteur désigné. Assurez-vous toujours de savoir de quelle manière vous rentrerez sain et sauf à la fin de la soirée et encouragez les autres à suivre votre exemple. Il en tient à nous tous de prendre les bonnes décisions de conduite pour nous assurer que nos routes sont sécuritaires pour tous les usagers. C’est en travaillant ensemble que nous pourrons avoir une influence positive sur la sécurité routière pendant les Fêtes » indique le surintendant Rick Gardner des shérifs routiers de l’Alberta.

« Les contrôles routiers servent à rappeler au public qu’il est toujours inexcusable de conduire avec les facultés affaiblies et que tous peuvent rentrer en toute sécurité. Durant les Fêtes, la GRC se concentrera à détecter et à appréhender les conducteurs aux facultés affaiblies. Prenez le temps de trouver un moyen sûr de vous déplacer pendant les Fêtes. Lorsque nous prenons tous des mesures pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies, nous pouvons sauver des vies et rendre la période des Fêtes plus joyeuse pour tous » explique le surint. Gary Graham des Services de la circulation de la GRC de l’Alberta.

La GRC de l’Alberta continuera de travailler avec les shérifs de l’Alberta et nos autres partenaires d’application de la loi et de sécurité pour nous assurer que les Albertains prennent de bonnes décisions de conduite. Suivez nos conseils de #sécuritéroutière sur Facebook à @GRCenAlberta et sur Twitter à @GRCAlberta.