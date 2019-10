Women’s History Month: Minister Aheer - Gateway Gazette

Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women Leela Sharon Aheer issued the following statement about Women’s History Month:

“Women’s History Month is a time to celebrate our many influential women whose achievements have made and continue to make a lasting difference in our lives.

“Activists, politicians, scientists, engineers, artists, educators and athletes – these women are from all walks of life. What unites them is their unwavering commitment to breaking down barriers and making it possible for girls and women to do the same.

“I’m so proud of our trailblazing women who are champions of gender equality and human rights. Their contributions helped build Alberta into a thriving, diverse and prosperous province.

“Follow Culture, Multiculturalism and Status of Women on Twitter and Instagram to read the rich and vibrant stories of many women this month. I also encourage everyone to use #WomensHistoryMonth to honour the women and girls making a difference in their lives.”

Barclay sisters in Calgary

Déclaration de la ministre Aheer sur le Mois de l’histoire des femmes

Madame Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine a fait la déclaration suivante à l’occasion du Mois de l’histoire des femmes :

« Le Mois de l’histoire des femmes est une occasion de célébrer nos nombreuses femmes influentes, dont les réalisations ont eu et continuent d’avoir une incidence durable dans nos vies.

« Militantes, politiciennes, scientifiques, ingénieures, artistes, éducatrices et athlètes, ces femmes proviennent de tous les milieux. Ce qui les unit, c’est leur engagement inébranlable à surmonter les obstacles et à faire en sorte que toutes les filles et les femmes puissent en faire autant.

« Je suis vraiment fière de nos pionnières, qui sont des championnes de l’égalité des sexes et des droits de la personne. Leur participation à notre société a contribué à faire de l’Alberta une province florissante, diversifiée et prospère.

« Suivez le ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine sur Twitter et Instagram pour lire les récits extraordinaires et envoutants de nombreuses femmes ce mois-ci. J’encourage aussi tout le monde à utiliser le mot-clic #WomensHistoryMonth pour honorer les femmes et les filles importantes dans leur vie. »